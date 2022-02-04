Зачем на похоронах раздают полотенца и платки

Этим ритуалом пользуются немногие, но он носит важное значение.

В православии с похоронами связано множества традиций и ритуалов. Если одни знакомы всем, то другие не всегда понятны. Одной из не самых популярных традиций считается раздача платков и полотенец гостям на похоронах.

Что обычно раздают

На похоронах всем пришедшим раздают белые платки или полотенца. Они могут быть либо белыми, либо с незамысловатыми рисунками, значения это не имеет. Для похорон обычно выбирают полотенца и платки, так как они имеют большое практическое значение. Могут давать и другие вещи: кружки, ложки, тарелки, носки, еду и мыло. Сама вещь обычно зависит от региона проживания – у разных народов отличаются традиции подобных подношений.

При этом вещи должны быть куплены отдельно. Нельзя на похоронах раздавать вещи умершего. Также нельзя ничего раздавать на кладбище – делается это либо перед церемонией похорон, либо непосредственно перед поминальным обедом.

Зачем раздают

Большинство вещей не имеют ритуального значения. Их раздают для того, чтобы люди почтили память человека после похорон, а также, чтобы у близких людей всегда оставалась память об усопшем. Считается, что подношения от лица умершего могут помочь его душе.

Конкретно у полотенец и платков есть практическое значение. Полотенца нужны мужчинам, которые будут нести гроб, портрет или венки во время поминальной процессии. Так, они должны держаться за все эти вещи через полотенце или платок. Белые платки повязывают на ручки ритуальной машины – это своеобразный знак для водителей, чтобы они могли уступить дорогу траурной процессии.

Также платки и полотенца понадобятся во время церковной службы, чтобы держать свечу. Так горячий воск не будет капать на руки или одежду. Тканью можно вытереть лицо от слез во время прощания. Важное правило – когда вам в руки попадает подобная вещь от родственников усопшего или организаторов похорон, почтите память покойного добрым словом и поблагодарите его.