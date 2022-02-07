Как понять, есть ли на вас денежная порча

Иногда постоянные проблемы с деньгами могут намекать на порчу.

Недоброжелатели могут наводить порчу по разным причинам. Иногда ее наводят на здоровье или любовь, но в некоторых случаях можно перекрыть человеку денежный поток. Если вы много работаете, а денег у вас не прибавляется, возможно, на ваши деньги наложили порчу. Есть несколько признаков, по которым это можно определить.

Постоянные непредвиденные траты

Вне зависимости от суммы, которую вы зарабатываете или от того количества денег, которое вы накопили, вы лишаетесь большей части этого заработка. Непредвиденные траты могут выражаться в ремонте чего-то, лечении или неожиданном путешествии, где вам пришлось потратить крупную сумму. Не всегда непредвиденные траты несут негатив. Важно то, что вам приходится расставаться с теми деньгами, с которыми вы не планировали. Подумайте, за что вы в последние несколько раз тратили крупную сумму? Если это был потоп, срочное лечение, потеря банковской карты или ремонт машины, стоит задуматься о наличии денежной порчи.

Наличие мошеннических звонков

Телефонные мошенники звонят людям с одной целью – украсть у них крупную сумму денег. При этом они могут требовать с вас не обязательно купюры или данные карты, вам могут продавать фальшивые услуги, а некоторые могут попытаться завладеть вашей квартирой. Если вам постоянно названивают мошенники, и вы не можете заблокировать эти звонки, то это может быть знаком денежной порчи. А если у вас уже выманивали деньги подобным образом, то можно говорить о порче с большой вероятностью.

Увольнение или нестабильный заработок

Вы можете хорошо делать свою работу, вовремя решать все задачи и вопросы, но если на вас есть порча, то у вас появляется нестабильный заработок или вы чувствуете, что начальство вам не доплачивает. Иногда это проявляется в задержке зарплаты – объясняется это, как правило, проблемами, которые не зависят от вашего непосредственного руководства. Похожая история – внезапное увольнение. Ничего не предвещало беды, но вдруг вы внезапно оказались подвержены сокращению или начальство внезапно решило, что вы не справляетесь со своей работой. Это может быть признаком того, что на вас есть денежная порча.