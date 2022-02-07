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Нужно ли бояться умершего родственника во сне

7 февраля 2022ГаданияМарианна Басс

Почему умершие приходят к нам и что они могут сказать?

Нужно ли бояться умершего родственника во сне
Фото: youplay

Многие люди сталкиваются с тем, что умершие родственники появляются в сновидениях, и это наводит на панику. Вы можете осознавать, что человека давно уже нет в живых, но видите его своими глазами. Не всегда покойника во сне нужно бояться, так как иногда они могут давать вам предупреждения и помогать в сложных жизненных ситуациях.

Прислушайтесь к ощущениям

Если во сне вы не осознавали, что видите умершего человека, да и в целом впечатление после сна осталось благоприятное, то беспокоиться не стоит. Часто умершие родственники приходят в сны для того, чтобы человек перестал беспокоиться. Смерть близкого человека – большое горе и стресс для каждого. Так он пытается успокоить вас и оказать вам психологическую поддержку, а иногда и прямым текстом умерший может говорить о том, что у него все хорошо и не стоит переживать. В некоторых случаях умерший просит отпустить себя, так как если ваше переживание затянулось, он не может обрести душевный покой.

Смотрите на детали

Нередко покойные родственники приходят во снах с предупреждением. Иногда им известно больше, чем нам, о том, что случится в будущем. Поэтому стоит обратить внимание на детали, которые появились в вашем сне. Видели ли вы машину? Если да, стоит быть аккуратнее на дороге. Иногда незначительные действия могут происходить с вами во сне, остерегайтесь травм. Иногда покойный может прямым текстом говорить о том, что может причинить вам опасность.

Иногда они знают о жизненных трудностях и могут подсказать решение некоторых проблем. Обращайте внимание на детали сна, с помощью них, как правило, умершие родственники пытаются подать вам нужные знаки.

В каких случаях стоит бояться

Как говорят эзотерики, самым страшным знаком во сне является то, когда умерший родственник зовет вас по имени или берет за руку и ведет за собой, неважно куда. Этот сон предсказывает тяжелую болезнь или даже смерть, так как в таком случае ваш близкий покойник пытается взять вас собой, чтобы вы не волновались. Так он показывает, что будет рядом, если случится неизбежное.

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