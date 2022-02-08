Как снять с себя порчу по фотографии

Фотографии — это не просто карточки с нашим изображением, но и энергетические проводники.

Снять с себя порчу или негативное воздействие по фотографии можно несколькими способами, однако прежде, чем приступить к этому, необходимо выполнить ряд условий. В первую очередь, нужно использовать только что отснятое фото. Снимок нужно делать в полный рост или до колен. Кроме этого, необходимо хотя бы частично снять с себя одежду: чем будет больше открытых участков тела, тем лучше. Помимо фотографии приготовьте куриное яйцо, соль, а также ростки пшеницы и ячменя.

Способ 1

Для этого способа понадобится яйцо. Положите снимок на ровную поверхность, а затем выкатывайте изображение свежим яйцом по часовой или против часов стрелки на протяжении 7-10 минут. И если вы все делали правильно, то яйцо заметно потяжелеет. После этого его необходимо выбросить, а затем почистить себя пламенем свечи и по локоть вымыть руки проточной водой.

Способ 2

Для выполнения этого метода вам нужно при себе иметь яйцо и пшеницу. Необходимо проделать ту же процедуру с яйцом, что и в первом способе, а затем повторить, но уже используя пшеницу. Дело в том, что ростки содержат в себе бурный рост и развитие. Все это пшеница сможет передать в вашу душу через фотографию.

Способ 3

Вместо яйца можно использовать обычную поваренную соль. В этом случае снимок нужно засыпать солью и оставить его на ночь. Затем на утро необходимо смыть соль в унитаз и проделать с пшеницей процедуру, которая описана во втором способе.

Способ 4

В этом способе яйцо можно заменить на ячмень. Но стоит учитывать тот факт, что ростки пророщенного ячменя, во время их воздействия на фото, могут дать вам почувствовать упадок сил и слабость. Поэтому после работы с ячменем необходимо восстановить ауру пшеницей, которая, в свою очередь, гармонизирует энергетические потоки.