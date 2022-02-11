Как защитить жилище от негатива

Негативная энергия приходит в дом с помощью совершенно неожиданных источников. Так что "чистить" свой дом нужно обязательно.

Борис Ратников был одной из ключевых фигур в охране президента РФ, работая в секретном отделе ФСБ. За свою жизнь ему удалось овладеть такими способностями, как экстрасенсорика, телепатия и гипноз. Ратников ушел из жизни в 2020 году, однако его методики до сих пор остаются востребованными в повседневной жизни. Так, он рассказывал о способах, которые помогут защитить жилище, будь то дом, квартира или офис, от негатива.

Вещи

По словам Ратникова, в первую очередь нужно обращать внимание на вещи, которые нас окружают. Дело в том, что каждый предмет обладает энергоинформационным полем, сохраняя энергию предыдущего владельца. Чтобы определить, какие вещи излучают негатив, лучше всего обратиться к проверенным экстрасенсам, поскольку самостоятельно без особых способностей это сделать практически невозможно. Особое внимание стоит уделить старым и антикварным предметам. После чистки жилища вы заметно станете чувствовать себя лучше.

Люди

Важно помнить, что ваш дом – это крепость и безопасное место, в которое не следует пускать кого попало. Особенно в свою квартиру, офис или дом не стоит впускать продавцов различных товаров, поскольку такие люди обладают нейролингвистическим программированием и заставят вас купить что-нибудь ненужное. Кроме этого, стоит избегать общения с различными сектантами, колдунами, гадалками, а также экспертов в области личностного роста. Дело в том, что такие люди зачастую манипулируют сознанием человека, что негативно сказывается на жизни.

Советы Ратникова

Для того, чтобы избежать негатива в своей жизни, Борис Ратников рекомендует обзавестись тремя церковными колокольчиками разных тональностей. Ими необходимо регулярно звонить хотя бы в течение одной минуты. По его словам, такие колокольчики способны изгонять сущности, которые тянутся за негативом, и разрушать отрицательную ауру.

Кремлевский экстрасенс также советует купить настоящие церковные свечи, которые периодически следует зажигать в доме. Кроме этого, можно приобрести ладан, и окуривать им жилище. Дело в том, что негативные сущности не могут терпеть их специфические ароматы. Стоит отметить, что эти предметы не стоит брать голыми руками, их нужно обернуть в бумагу, а уже остаток недогоревшей свечи необходимо выбрасывать, проговаривая такие слова: «Как пришло, так и ушло. Своего не отдам и чужого не возьму».

Также Ратников не рекомендует держать в доме собак, поскольку зачастую именно в них вселяются негативные сущности. А вот кошки, наоборот, своими вибрациями разрушают негативную энергию.