Как активизировать денежное дерево, чтобы оно работало

Денежное дерево – довольно популярное растение.

Согласно практике фэншуй, считается, что денежное дерево поможет притянуть в дом богатство и стабильно высокий доход. У многих людей есть денежное дерево, которое успешно растет, но денег не прибавляется. Проблема в том, что сажать это растение нужно правильно. Также не стоит забывать о том, что его нужно активировать.

Как сажать денежное дерево

В первую очередь, вам не нужно покупать денежное дерево. Чтобы оно приносило в дом богатство, нужно срезать или сорвать отросток денежного дерева у кого-то из знакомых, которые имеют высокий доход. Делать это нужно незаметно. Сажать растение лучше всего на растущую Луну, желательно, чтобы была среда. При посадке думайте только о том, как успешно складывается ваше будущее. Представьте, на что вы потратите свои деньги, которые притянет денежное дерево. Если вы копите на машину, представьте ту, которую хотите конкретно вы, а себя рядом с ней или за рулем. Эта благоприятная денежная энергия передастся дереву.

Куда поставить

За богатство и привлечение денег отвечает южная и юго-западная часть квартиры, поэтому старайтесь выбрать подходящую комнату и сторону. Лучше всего ставить растение на подоконник, чтобы на него попадали прямые солнечные лучи. Нельзя ставить горшок с денежным деревом около электроприборов – они будут перебивать денежную энергию. Также не стоит ставить рядом другие талисманы, которые будут забирать на себя денежный поток.

Как активизировать

Денежное дерево нужно поставить в горшок красного или золотого цвета. Согласно фэншуй, именно эти цвета притягивают деньги. Когда растение будет еще маленьким отростком, закопайте в землю несколько монет вашей страны. Желательно, чтобы номинал ровно делился на пять, то есть в Росси это могут быть монеты по пять или десять рублей. Когда дерево подрастет, подвяжите его красной нитью. Также на ветки можно повесить сувенирные китайские монеты. Это – единственный талисман, который допускается использовать вместе с денежным деревом. Показателем правильной активации является появление цветов денежного дерева.