Народные приметы на 13 февраля 2022 года: что нельзя и что нужно делать

Почему сегодня нужно ворожить и гадать на будущего мужа?

13 февраля отмечается народный праздник Никита-пожарник. Христиане чтут память Святителя Никиты, епископа Новгородского. Пожарником его называют из-за того, что посчитали, что он способен охранять людей от огня, молний и палящего солнца. Считается, что святой мог молитвами остановить огонь и прекратить засуху.

История праздника

Святитель Никита всю жизнь мечтал связать себя с церковью. В зрелом возрасте он поступил в Киево-Печерский монастырь, а потом стал затворником. Его предупреждали, что он слишком молод для такого подвига, но он не послушал. В итоге Никиту искусил Диавол. Он явился ему в образе ангела, тот поклонился ему и перестал молиться. Никита знал все книги Ветхого Завета, но не Евангелие. Тогда старцы монастыря пришли к нему и прогнали беса.

Эта история преподнесла Никите урок, но он не бросил скромную жизнь – продолжал пост и молитву. Он достиг духовного совершенств, был поставлен епископом в Новгород, а за его смирение ему был дарован дар чудотворения. Молитвой он избавлял людей от пожаров и засух, всегда старался использовать свой дар во благо.

Что можно делать

В день Никиты-пожарника нужно было особенно внимательно следить за своим жилищем. Считалось, что 13 февраля на жилище может напасть леший, поэтому нужно было всегда следить за порядком в доме.

В этот день можно решать проблемы в любовных делах. Например, если вы знаете, что у вашего мужа есть любовница, то их связь можно разорвать. Девушки могут гадать на суженого и дату свадьбы. Также день хорош для ворожбы.

Что нельзя делать

Стоит реже выходить в этот день из дома, так как он считается магически сильным. Если вы будете много времени проводить на улице, то на вас будет легко навести порчу. Стены родного дома могут защитить.

Запрещены любые действия с огнем. Не стоит зажигать свечи, разводить костры. Все это может привести к фатальным последствиям. Исключением может быть только печь.

Нельзя громко ссориться и ругаться в этот день. Все это может обернуться несчастьем для вас и для ваших домочадцев. Крики и негативная энергетика привлекает в дом злых духов.