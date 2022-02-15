Как понять, что ваш род прокляли

Возможно, ваше одиночество связано не со сложным характером, а проклятием.

Родовые проклятья – довольно распространенная практика среди магов и колдунов. От них страдают все потомки человека, который был в плохих отношениях с темными силами. Несмотря на то, что вы ни в чем не виноваты и могли при жизни соблюдать все моральные принципы, родовое проклятье все равно может вас коснуться.

Проблемы на работе

Если родовое проклятье связано с финансами, то у всех членов вашей семьи могут быть проблемы с работой. Стоит искать что-то общее у всех. Например, не получается найти работу по специальности. Или может у всех ваших родственников плохие проблемы с начальством. Также смотрите на то, получается ли у членов вашей семьи развиваться в своей профессии. Если каждый сидит на одной и той же позиции по пять-десять лет, значит дело здесь не в вашей компетенции.

Неудачи в личной жизни

Одним из видов родового проклятья может быть венец безбрачия. Его накладывают колдуньи на всех женщин одного рода. Если на протяжении нескольких поколений у вас не складываются отношения с противоположным полом, это может быть связано с венцом безбрачия, который наложен на вашу семью. Отношения с мужчинами могут складываться хорошо до определенного момента. Проанализируйте каждую ситуацию на предмет общей закономерности.

Смерти мужчин

Это – один из главных признаков наличия родового проклятья. Как правило, его накладывали ведьмы-женщины, поэтому они желали всему роду неприятности в личной жизни. Если вы смогли однажды преодолеть родовое проклятье и выйти замуж, счастья не ждите. Вероятнее всего, вас ждет страшное горе. Проклятье касается не только партнеров и мужей, но и сыновей, братьев. Если вы заметили трагическую закономерность внезапных смертей (например, из-за болезни или произошедшего ЧП), то стоит задуматься о снятии родового проклятья.

Плохое здоровье

Многие хронические заболевания передаются по наследству, с генетикой сделать ничего нельзя. Однако если вашу семью беспокоят одни и те заболевания, которые не зависят от генетики, то возможно, на вас лежит родовое проклятье, связанное со здоровьем. Это также может проявляться как набор одинаковых симптомов, причину которых установить не удается даже самым опытным врачам. Вы можете бороться с недугом несколько лет, но он все не уходит, то это тоже причина для того, чтобы задуматься о родовом проклятье.