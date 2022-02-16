Как избавиться от проблем с деньгами с помощью заговора

Если денежная проблема преследует вас уже долгое время, пора подключать магические обряды.

Практически каждый так или иначе сталкивается с полосой невезения, и чаще всего она касается финансового положения. И знающие люди в такие моменты прибегают к особому заговору.

Слова заговора стоит проговаривать над родниковой водой, которую необходимо собрать во время убывающей Луны. Некоторые также советуют нести воду молча и ни с кем по дороге не разговаривать.

Так, читать заговор следует вечером также во время убывающей Луны, а сами слова нужно повторять три раза. После этого надо вылить родниковую воду через левое плечо, а затем сплюнуть, тоже через левое плечо. Рекомендуется проводить этот обряд на открытой местности. Если же у вас нет такой возможности, что можно проделывать это рядом с открытым окном.

А вот и сами слова:

«Вода, водица, Пресвятой Богородицы сестрица, бежишь меж круглых бережков, не останавливаешься, обмываешь пенья, коренья, желты пески. Так смой, сполощи с меня, рабы (-а) Божьей (-его) (имярек), денны уроки, ночны переполохи, родимцы ветрены. С ветра пришло – на ветер пойди. Аминь».

Существует еще множество заговоров от невезения, однако именно этот считается самым быстрым и эффективным.