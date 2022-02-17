Какие цветы лучше сажать на могиле

На местах захоронения людей часто высаживают цветы для того, чтобы облагородить могилу.

Так как не у всех есть возможность регулярно покупать свежие цветы в память о близком человеке, высадка цветов может быть хорошей альтернативой. При выборе саженцев необходимо руководствоваться несколькими параметрами.

Общие рекомендации

Выбирайте травы и цветы, которые устойчивы к морозам, дождям, а также засухе. Если вы бываете на кладбище несколько раз в год и не планируете нанимать специального человека для полива, то лучше брать неприхотливые цветы, которые выживут даже без вашего участия. Также надо выбрать растение, которое не будет неконтролируемо разрастаться без вашего участия. Не стоит задевать чужие могилы.

Также эксперты советуют покупать недорогие цветы. Если вы решитесь посадить экзотичные растения, то будьте готовы к тому, что вам придется покупать их еще раз. Недобросовестные посетители кладбищ или садоводы часто выкапывают и воруют необычные цветы с могил. Единственным исключением могут быть цветы, которые любил похороненный в этом месте человек. Тогда смело высаживайте их и даже не сомневайтесь в своем выборе.

Что говорит православная церковь

В православии отмечают, что лучше не украшать могилы искусственными цветами. Нужно высаживать именно живые цветы или приносить их в качестве букетов. В целом священники негативно относятся к искусственным цветам не только на кладбищах. Даже в церквях во время крупных праздников используют живые цветы для украшения.

Православная церковь также рекомендует выкапывать цветы, которые вы вырастили сами и сажать их на могилу. Даже если эти цветы очень яркие и не подходят под общую атмосферу кладбища или если они не очень красивые. Во-первых, душе человека будет приятно, что вы делитесь с ним частичкой себя. Во-вторых, таким образом церковь предлагает сэкономить на покупке многолетних растений, а оставшиеся деньги пустить во благо – например на благотворительность.