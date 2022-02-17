Почему старообрядцы скрещивают руки на груди

Язык тела – очень интересное и полное открытий явление.

Наблюдая за тем, как человек себя располагает в пространстве, какую позу принимает, куда направляет взгляд и какие жесты совершает, мы получаем информацию – о том, как он на самом деле может себя чувствовать.

Откуда пошел обычай

Привычка скрещивать на груди руки – довольно распространенное явление и его трактовка так же широко известна – это поза закрытости, не готовности показывать свое эмоциональное состояние окружающим.

Энергетическое объяснение этому довольно очевидное: грудь – это область анахата-чакры, того энергетического центра, который отвечает за проявление чувств: любовь, ненависть, сострадание, боль. Далеко не каждый готов продемонстрировать их собеседнику, а тем более большой аудитории.

В Россию этот обычай пришел из Византии и прижился у старообрядцев. Мы можем обнаружить упоминание об этой традиции в литературе. Например, в «Сказании о Мамаевом побоище», написанном XV в., описана сцена молитвы русского князя: « и ста в церкви святыя Богородица пред образом господним, пригнув руце к персем своим, источник слез проливающи, моляся, и рече...». На иконах, написанных в допетровские времена, святые часто изображаются со скрещенными на груди руками.

«Верхи» и «низы»

Считалось, что таким образом человек сообщает Богу: «слушаюсь и повинуюсь тебе». Кроме того, у старообрядцев нижняя часть тела считалась нечистой и поэтому они старались не прикасаться к ней руками. Именно в этой позе нужно находиться во время молитвы – так человек как будто бы «отключает» низменное, земное и направляет свои мысли вверх – к Богу, так он готов внимать только его голосу и отказывается слышать сиюминутные, телесные, а зачастую иногда и греховные потребности.

Кстати, традицию «разделения» человеческого тела на «верхи» и «низы» мы можем встретить и в современных эзотерических учениях. Верх начинается как раз с анахаты – это про духовность, связь с Богом, понимание смысла жизни и причинно-следственных связей. А низ – это эмоции, похоть, стремление к удовольствиям, отсутствие понимания последствий, инстинкты – и другие потребности, которые мешают просветлению.