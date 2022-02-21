Почему нельзя смотреть в зеркало, когда вы плачете

Зеркало – невероятный источник энергии, который может как давать ее, так и поглощать.

Множество существующих примет касаются зеркал. Наши предки верили, что зеркала – порталы в потусторонний мир. Поэтому зеркала завешивали черной тканью, если в доме умер человек. Также в зеркало нельзя долго смотреть молодым женщинам – считается, что так они могут потерять молодость и красоту.

Через зеркала люди могут видеть духи родственников, а также нечистую силу, поэтому с этим предметом нужно быть аккуратным. Не стоит смотреть в зеркало после заката, а также нельзя плакать, если вы в него смотритесь.

Многие девушки после того, как поплакали, идут смотреться в зеркало, чтобы привести себя в порядок. Делать этого тоже нельзя. Так как зеркало – сильный источник энергии, то он может еще и поглощать ее, в том числе негативную энергетику. Поэтому, если плачущий человек посмотрит на себя в зеркало, оно впитает его энергию, но потом вернет следующему, кто в него посмотрится.

Есть еще одно объяснение этого суеверия. Согласно ему, каждый человек, который смотрится в зеркало, запечатлевает себя в этот момент. Плача перед зеркалом, вы можете запечатлеть себя в этой негативной ауре, и это будет преследовать вас. Таким образом, вы будете смотреть на мир через призму грусти, и у вас всегда будет плаксивое настроение.

Если смотреть на ситуацию с психологической точки зрения, то человек, глядя на заплаканное лицо, проявляет к себе еще большую жалость, что заканчивается сильными слезами. Таким образом, с психологической точки зрения человек попадает в замкнутый круг, поэтому не может успокоиться.