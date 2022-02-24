Что делать, если вы слышите проклятия в свой адрес

В жизни случается так, что на пути вам встречаются не самые добрые люди. Они могут говорить вам гадости и желать зла. Многие делают это в открытой форме.

Задумайтесь, сколько раз в своей жизни вы слышали пожелания себе чего-то плохого, и в некоторых случаях это исполнялось.

Когда сбываются проклятья

Проклятья могут сбываться в двух случаях. В первом – вам их посылает энергетически сильный человек. При общении он может буквально подавлять вас своей силой духа, так и происходит в случае с проклятьями. Также случается такое, что пожелать негатив вам может близкий человек, к которому вы долгое время были привязаны. Такое случается, если это – ваш родственник, друг или возлюбленный. Люди, с которыми вы были связаны эмоционально, имеют над вами больше влияния, чем вам хотелось бы.

Во втором случае проклятья работают в адрес людей с очень слабой энергией. У всех изначально есть определенная энергетическая защита, которая может становиться тоньше или толще со временем. Если вы не смогли выстроить вокруг себя сильную защиту, то вам придется тяжело, потому что вся проклятья, порча и сглаз будут с легкостью эту защиту пробивать. Защита также истончается в период депрессии, выгорания и сильной усталости, поэтому лучше восстановить свой ресурс, а уже после этого вступать в конфликты и ссоры.

Что делать, если вас проклинают

В первую очередь, не стоит переживать и верить в то, что все негативные события сбудутся. Стоит помнить, что большинство людей не обладают достаточными магическими способностями для того, чтобы наслать проклятье на другого человека. Постарайтесь абстрагироваться от этой мысли, ведь если вы будете думать о негативе, он обязательно сбудется.

Существует множество ритуалов и заговоров против проклятий. Один из самых известных: засуньте руку в карман и сожмите ее в кулак, а после этого плюньте три раза через левое плечо и пожелайте человеку того, чтобы ему все вернулось. Это – один из множества бытовых обрядов для отталкивания негатива. Также можно носить с собой обереги. подойдет красная нить на руке, амулет «Назар», булавка на внутренней стороне одежды, а также руны. Эти обереги могут защитить вас от проклятий, сглаза и порчи.