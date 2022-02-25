Как раньше определяли одержимость демоном

Демон может залезть в голову любого. Но вычислить одержимость не так-то просто.

Профессия экзорциста до сих пор востребована в некоторых коммунах, так многие религиозные люди уверены в том, что человек может быть одержим дьяволом. Реальные случаи подобной одержимости известны, но до сих пор оспариваются экспертами. Одной из самых популярных историй одержимости можно назвать судьбу девушки Анны-Элизабет Михель из ФРГ. Девушка страдала от психических заболеваний, а ее родственники решили, что она одержима Дьяволом и пытались спасти ее. Однако в ходе обряда экзорцизма она скончалась.

Люди, которые занимаются избавлением от одержимости, уже не раз высказывались о том, как они определяют наличие демонов в голове человека. Помимо знаков из потустороннего мира, они выделяют еще несколько признаков.

Категории людей, в которых чаще вселяются демоны

Эксперты уверены, что чаще всего демоны вселяются в людей, которые пытаются взаимодействовать с черной магией, например, в сатанистов и оккультистов. Людям, которые увлекаются колдовством, нужно быть аккуратнее, так как они могут стать жертвой злого духа. Также в зоне риска находятся женщины средних лет, которые увлекаются магическими ритуалами. Не стоит забывать, что взрослые ответственны за своих детей, поэтому демон по ошибке может вселиться в ребенка человека, связавшего себя с оккультизмом. До 18 лет энергии родителя и ребенка очень похожи.

Знание новых языков

Экзорцисты говорят, что демоны боятся латыни, так как этот язык считается священным. Именно поэтому все заклятья для изгнания бесов и злых духов написаны на латыни. Чаще всего демоны разговаривают на английском языке. Поэтому, если человек внезапно выучил английский и начал на нем разговаривать, это может быть признаком того, что в него вселился демон.

Физические симптомы

Так как человеческое тело не привыкло к тому, что в нем может жить две сущности, после подселения демона начинают проявляться физические симптомы, которые можно спутать с обычной болезнью, но у них есть одно отличие – симптомы проявляются без причины и даже врачи бессильны при постановке диагноза. Они могут выражаться в головных болях, тошноте, головокружении и обмороках.

Психические заболевания

Важно понимать, что не каждый человек с психическим заболеванием одержим дьяволом. У многих к этому действительно есть предрасположенность. Однако если ничего не предшествовало появлению заболевания, и близкие не замечали никаких симптомов, а потом у человека началась, например, шизофрения, то это – тревожный звонок. Возможно, этот человек одержим демоном.