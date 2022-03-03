Почему в викканство начинают верить все больше и больше молодежи

Многие видят в этом альтернативу православию, а некоторые — возможность колдовать и быть свободным.

Для тех, кто не знаком с викканством (викка) — это неязыческая религия, которая основана на поклонении и почитании природы. Кроме поклонения природе, люди верят в реинкарнацию и анимизм, но акцент делается на жизни сейчас, в настоящем. И последователями такой неязыческой религии становятся все больше и больше представителей молодежи. Давайте разберемся, почему так происходит, и что представляет собой викканство.

Немного о викке

Главное правило, которого придерживаются последователи этой неязыческой религии, — делай все, что хочешь, если это не навредит окружающим. Несмотря на свободу действий, каждый должен отвечать за свои поступки и не вредить как себе, так и другим. У викканства есть и свои запреты, например, не разрешается использовать черную магию, нарушать закон, оскорблять и осквернять другие вероисповедания, почитать Сатану и использовать свои силы в корыстных целях.

Магия викки основана на алхимии и идеи пяти элементов, которые используются в ритуалах и обрядах: огонь (южная сторона), вода (западная сторона), земля (север), воздух (восток) и дух/эфир (центр). А основное место в доме колдуна или ведьмы — алтарь, который обычно расположен на северной стороне и украшен цветами.

В трудах викканства упоминается, что каждый последователь должен со временем обрести целых восемь качеств, а именно почтение, уважение, радость, сила, человечность, красота, сострадание и мощь.

Альтернатива православию

Многие представители молодежи в современном обществе пытаются найти альтернативу православию. И некоторые из них все же приходят к викканству, и вовсе не ради религиозной, а ради колдовской составляющей. Кроме этого, многих привлекает, что в этом направлении нет иерархии, что подкрепляет идею свободы, есть только жрецы и жрицы. Некоторые считают, что христианство слишком догматично и иерархично, и поэтому ищут более свободную религию, оставляющую простор для собственных интерпретаций. Молодые последователи уверены, что запреты на дают им развиваться, поэтому, таким образом, они пытаются найти путь к себе.

Нередко к викканству приходят по той причине, что кому-то не нравится быть членом больших религиозных организаций, и они хотят практиковать религию в достаточно узком кругу. А кого-то привлекает обожествление природы. Все это и побуждает людей к поиску альтернатив.

Исследования, которые проводились еще в конце 2000-х в США показали, что последователей викканства около 350 тысяч человек. Хотя некоторые эксперты уверены, что реальная цифра значительно больше. В России их число значительно меньше, однако они наиболее активны, как последователи.