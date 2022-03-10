Что можно положить в гроб усопшему

Отправляя своего близкого на тот свет, важно положить в гроб правильные вещи.

Многие верующие люди кладут в гроб к покойному некоторые атрибуты. Кто-то оставляет с ним любимые вещи, игрушки и украшения. Однако бывали и случаи, когда люди клали свои фото в гроб к близкому человеку, чтобы быть с ним рядом даже в разных мирах. Такие действия могут привести к печальным последствиям, поэтому надо знать, что можно положить к гроб к умершему.

Что обязательно должно быть в гробу

Прежде всего, в гробу должна быть постель, состоящая из простыни и подушки. Вся ткань, которая находится внутри гроба и называется постель. Ее выбирают по последним пожеланиям умершего человека, по эстетическим соображениям его родственников или согласно их финансовым возможностям.

На человеке также должен быть нательный крестик, если он был верующим христианином. Рекомендуется класть крестик, который был дан при крещении, но можно положить и тот, который он носил в последние годы жизни.

Если тело не будет подвергаться кремации, то в руки можно положить икону. Ее принято класть православным, прошедшим обряд крещения. С помощью иконы в загробном мире его можно будет идентифицировать по вере. Женщинам обычно кладут икону Богородицы, а мужчинам – Иисуса Христа. После церемонии отпевания икону можно похоронить, а можно забрать – святой предмет не принесет несчастья.

Военных, как правило, хоронят в кителе, а незамужних девушек принято хоронить в свадебной платье и фате. Белый цвет считается символом чистоты и непорочности, а если у девушки не было настоящей любви в жизни, она становится Христовой невестой.

Что можно положить по желанию

Как правило, в гроб кладут вещи, которые были дороги покойному. Это может быть дневник, книга, украшение – что угодно. Решение, что положить в гроб, принимают близкие люди. Замужним кладут обручальное кольцо, детям – игрушки, а мужчинам – расчески. Все зависит от самого человека и того, насколько хорошо его знали родственники.