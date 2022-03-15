Что такое викканство и почему оно набирает обороты

Почему все больше и больше молодежи вступают в круги викков?

Викка – неоязыческая оккультная религия, в основе которой лежит поклонение и почитание природы, олицетворением которой являются Бог и Богиня. Это течение зародилось в 50-ее годы прошлого века, в Англии. Ее основатели утверждают, что викканство опирается на древние языческие знания об устройстве мира. И, действительно, изучая различные религиозные направления, мы можем обнаружить там мужскую и женскую фигуру, олицетворение мужского и женского начал.

Магические ритуалы, жрецы и ковены

В своих ритуалах последователи викканства используют природную магию – они опираются на силу стихий, шаманские практики. Представители культа объединяются в сообщества, они называются ковены. Ковен возглавляет верховный жрец или верховная жрица. Вместе они совершают магические ритуалы, направленные на привлечение желаемого в свою жизнь, но, с важным договором – без вреда окружающим.

Возможно, именно в этом и кроется причина возрастающей популярности этого течения – его последователи отказываются использовать магические знания во вред, нападать и разрушать. Магию можно использовать для защиты, но не для агрессии.

Откуда берется магическая сила

Другая причина кроется, скорее всего, в ритуалах – праздники викки перекликаются с древними языческими праздниками, их отголосками, которые мы с детства могли впитать вместе с играми и сказками. Единение с прошлым и памятью предков дает много сил и радости.

Единение с природой в мире, где люди живут в окружении искусственных зданий и машин также само по себе действует целительно и наполняющее, а понимание сил стихий дает структуру, понятную картину мира и возможности для трансформации своего будущего.

Также не стоит забывать и про фигуру Бога и Богини. В современном мире, увы, не каждый может похвастаться тем, что его родители были образцами для подражания, заботливыми и принимающими взрослыми. Почитание Бога и Богини как дает возможность почувствовать все это – любовь отца и матери, их заботу и защиту.

И, конечно же, в мире, где давно перепутаны роли, где нет понимания о мужских и женских энергиях, соединение с этими двумя фигурами позволяет осознать и свою силу, понять свою суть, научиться взаимодействовать с ней.