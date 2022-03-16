Растения, которые привлекают достаток в дом

Растения могут не только радовать глаз, но и приносить деньги в ваше жилье.

Существуют разные способы привлечь в дом достаток и богатство. Кто-то расставляет по всему дому обереги, кто-то жжет свечи или окуривает жилье травами. Есть еще один способ приманить деньги в дом – высадить определенные растения. Считается, что они излучают особую энергетику, которая может способствовать активации денежного потока. Однако даже растения нужно выбирать с умом.

Мята

Еще в древности это растение было популярно у торговцев своим ароматом. Они окуривали лавки мятой для привлечения покупателей. Она ценится не только своими полезными свойствами, но и способностью притягивать в дом финансовое благополучие. Чтобы мята была полезной, стоит положить рядом с горшком несколько монет. Считается, что мята повышает работоспособность и способствует успеху в делах. Важно не использовать именно этот росток мяты для личного использования – у нее нельзя обрывать листья для того, чтобы добавлять в пищу и напитки.

Комнатный бамбук (Погонатерум просовидный)

В азиатской культуре комнатный бамбук является символом долголетия и стабильности. Он также известен своим свойством привлекать в дом достаток и финансовую стабильность, что тоже немаловажно. Бамбук выживает даже в самых неприятных условиях, поэтому подойдет тем, кто никогда не занимался растениями. Согласно феншуй, зона богатства находится в юго-восточной части квартиры. Поэтому если вы планируете приобрести бамбук для привлечения денег, стоит выделить ему место в этой зоне вашего дома.

Денежное дерево (толстянка)

Это растение известно всем, кто изучал способы привлечения богатства. Многие говорят, что оно не работает, так как оно есть у всех знакомых и никто не стал сказочно богатым. На самом деле, денежное дерево необходимо активировать. Например, для того, чтобы оно было в вашем доме, его нужно не покупать, а высаживать из ростка, который вы взяли у ваших знакомых. Нужно попросить у кого-то листик дерева. Стоит отметить, что его нужно просить у людей, чья семья имеет высокий доход.

Лимонное дерево

Это растение привлекает деньги, согласно азиатской культуре. В Китае лимоны считаются денежными талисманами, и, если у человека всегда в доме есть эти фрукты, значит у него есть деньги. Кроме того, желтый цвет символизирует надежду и успех. Эти вещи сулят тому человеку, который посадит у себя в доме лимонное дерево. Не стоит забывать о нем. Нужно за ним регулярно ухаживать – поливать и протирать листья.