Как правильно помянуть родственника на годовщину смерти

Далеко не все знают о специальных ритуалах, которые стоит делать на годовщину смерти.

Согласно мнению представителей православия, покойного нужно поминать ежегодно со дня его кончины. В день рождения поминки необязательны, так как эта дата не считается особенной – в этот день человек лишь пришел в мир живых. В день смерти он освобождается духовно и ведет свою жизнь уже в другом мире, который нам непостижим.

На годовщину смерти обязательно посещение храма. Накануне рекомендуется подать записку об упокоении. Тогда священник произнесет имя покойного на службе, за его душу помолятся прихожане. В день годовщины нужно прийти на утреннюю службу и помолиться. Также можно поставить свечку за упокоение души. Так родственники помогут душе усопшего обрести покой.

Можно также подать милостыню деньгами или продуктами нуждающимся или в церкви. Если вы подаете милостыню лично человеку, то попросите его помолиться об усопшем. Так вы сделаете пожертвование от лица покойного, что тоже облегчит его страдания. Милостыню можно подавать прямо в церкви – поставить продукты на специальный столик или сделать пожертвование для храма.

После утренней службы необходимо пойти на кладбище и возложить цветы к могиле. Если позволяет сезон, на могиле нужно немного прибраться – убрать мусор, покрасить оградку или посадить растения. Существует традиция, согласно которой родственники разделяют еду с умершим и оставляют на могиле еду. Стоит знать, что это – языческая традиция, поэтому не стоит ее соблюдать, если усопший был христианином. Вместо этого лучше зажечь свечу и прочитать молитву на могиле.

Если возможности посетить могилу в день смерти нет, то можно это сделать в ближайшие выходные. Посещать кладбище раньше нужной даты не стоит.

Последним этапом считается поминальная трапеза, на которой собираются близкие покойного и вспоминают, каким он был при жизни. Поминальный обед стоит организовывать, согласно всем традициям. Подготовьте фото покойного с траурной лентой и оставьте для него отдельное место за столом. Так вы показываете уважение душе умершего.

Поминальное меню стоит составлять, исходя из своих собственных предпочтений. Однако стоит помнить, что на столе должна быть кутья, блины и кисель. В некоторых культурах на поминках нельзя пользоваться вилкой и ножом, поэтому старайтесь сделать так, чтобы присутствующие обошлись ложкой.