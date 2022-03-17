Как открыть в себе денежный поток

Отношения с семьей, страхи и психология человека влияют на его финансовое состояние.

Многие медиумы и экстрасенсы, которые работают с энергией людей, говорят, что финансовое благосостояние зависит от состояния денежного потока. У большинства людей он находится не в самом приятном состоянии: забит или вовсе закрыт. Есть способы того, как открыть его в себе, а потом контролировать так, чтобы он приносил вам лишь пользу и помогал зарабатывать деньги.

Некоторые специалисты уверены, что на состояние денежного потока влияют многие сферы нашей жизни: отношения с семьей, страхи и психология человека. Способы открытия денежного потока строятся вокруг смены мировоззрения. Чтобы деньги легко приходили к вам, вам нужно перестроить свое мышление. Проще говоря, к деньгам нужно относиться не как к плоду большого труда, а как к ресурсу.

Избавьтесь от страха денег

У многих людей денежный поток закрыт из-за страха денег. Вы можете не верить, но некоторые действительно испытывают это чувство. Оно связано с тем, что человек просто боится попадания крупной суммы денег в свои руки. Он думает о том, что крупная сумма может его испортить или подвергнуть опасности. Опасения у всех разные, но они имеют общую вещь, а точнее, они нереалистичны. Уберите из своей головы эти выдумки и перестаньте бояться денег, ведь они помогают вам жить.

Измените отношение к деньгам

Обычно деньги даются людям непросто. Многих с детства учили, что по достоинству оплачивается только честный и тяжелый труд. Однако времена меняются, появляются собственные бизнесы, где человек в процессе прикладывает минимум усилий. У многих людей также есть неплохой пассивный доход. Для того, чтобы открыть денежный поток, вам нужно понять, что деньги могут быть легкими.

При этом не стоит быть скрягой и складывать все купюры к себе на счет в банке. Радуйте себя. Деньги должны быть в обороте, чтобы к вам регулярно приходили новые суммы. Пока вы не научитесь с ними обращаться, денежный поток у вас не откроется.

Перестаньте завидовать

Успех других людей для многих может стать предметом зависти. Вспомните, как часто вы смотрите на красивую картинку из жизни другого человека и представляете себя на его месте, а ему желаете зла. Также стоит вспомнить, как вы глумитесь над чужими неудачами. Так делать нельзя, это делает вашему денежному потоку только хуже.

Начните радоваться успехам других людей, тем более если это ваши близкие и друзья. Благодаря определенным процессам в голове ваш мозг будет определять чужие успехи как свои. Так вы будете мотивированы для того, чтобы добиваться большего.

Наладьте отношения в семье

Если вы чувствуете, что у вас закрыт денежный поток, значит, у вас не самые благоприятные отношения в семье. Могут присутствовать как мелкие ссоры, так и мелкие конфликты. Стоит понимать, что семья играет важную роль в денежном потоке, поэтому не стоит поддерживать семейные конфликты. Если в вашей семье есть разлад, то лучше избавиться от него как можно скорее.

Проще, если вы – причина семейных конфликтов, тогда вам придется работать только над собой. Если ссоры происходят из-за других людей, то вам придется помочь им осознать свой истинный путь. Не стоит сразу привлекать их к медитациям и прочим практикам, для начала побудьте психологом для своих родственников и выясните, в чем кроется проблема.