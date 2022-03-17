Почему на кладбище ходят исключительно с утра

Посещение кладбищ всегда сопровождается определенными правилами, которые стоит соблюдать, чтобы не навредить себе и душе вашего близкого, которого уже нет в живых.

Существует суеверие, согласно которому кладбище нужно посещать исключительно с утра, до обеда. Вечером погост посещать не запрещено, но не рекомендуется.

Согласно мнению людей, именно утром души возвращаются на землю для того, чтобы повидать своих живых родственников. Соответственно, приходя на кладбище с утра, у вас есть возможность связаться с душой усопшего или получить от нее знак или предостережение.

Что говорит церковь

Церковь поддерживает идею о том, что ходить на кладбище лучше всего с утра, но рекомендует навещать усопших до захода солнца. Не стоит приходить на кладбище в темное время суток. Кроме того, посещая погост, нужно молиться за душу умершего на его могиле.

При этом церковь не поддерживает идею о том, что можно связаться с усопшими на кладбище с утра. Также православие не запрещает посещать могилы после обеда. Самым важным принципом должно быть то, что желание посетить это место исходит от души и искренне.

При этом православная церковь рекомендует посещать кладбища только в определенные дни: три, девять и сорок дней со дня смерти; годовщины; Родительские субботы и другие церковные праздники, предполагающие посещение и поминки усопших.

Мнение эзотериков

Маги и экстрасенсы уверены, что после обеда на кладбище преобладает отрицательная энергетика. С утра ее гораздо меньше. Кроме того, в утренние часы человек не так активно обменивается энергией, поэтому, если вы приходите на кладбище с утра, риск получить негатив уменьшается.

Экстрасенсы уверены, что если человек придет на кладбище позже, то он получит больше негативной энергии, которая может быть разрушительна для него. В таком случае появляется слабость, могут обостриться хронические заболевания, человек становится агрессивным.

Если часто ходить на кладбище днем или вечером, то это может носить тяжелые последствия для жизни и здоровья человека и его семьи. Ведь весь негатив, который он собирает на погосте, он приносит в свой дом и отдает близким людям.