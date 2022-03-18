Признаки того, что вы излучаете целительную энергию

От человека может исходить совершенно разная энергия, которой управляет исключительно он.

Как правило, люди чувствуют, что исходит от их собеседника, но делят это только на хорошее и плохое. На самом деле энергия многогранна и не может делиться только на черное и белое. Некоторые люди, например, могут излучать целительную энергию. И тут есть несколько признаков.

Вы ощущаете чувства других людей

Каждый человек может понять, когда его друг или родственник испытывает негативные эмоции. Однако даже если перед вами незнакомый человек, вы можете ощутить то, что у него на душе. Как правило, вы можете понять, что он испытывает грусть или тревогу, которые прячет за улыбкой и повседневным общением. Те люди, которые имеют целительную энергию, могут лечить не только физическую боль, но и душевную. Именно поэтому вы можете ощущать чувства других людей, а если спросите об их состоянии, они не станут вам врать и выпалят всю правду.

Животные странно себя ведут

Понять, есть ли у вас целительная энергия, можно с помощью животных. Не стоит смотреть на домашних питомцев, которые живут у вас много лет, достаточно обратить внимание на то, как ведут себя незнакомые животные. Не секрет, что кошки и собаки особенно хорошо чувствуют человеческую энергетику. Если незнакомая кошка начала к вам подходить, тереться об ноги и сразу же запрыгивает на руки, значит, вы излучаете целительную энергию. Такая же ситуация и с собаками. Однако не стоит делать вывод только по одному питомцу. Если подобных случаев было несколько, то стоит задуматься.

Прикосновение лечит

Не все люди, излучающие целительную энергию, могут помогать другим. Многие известные целители помогали людям с помощью одного прикосновения руки. То же самое можете попробовать и вы в качестве эксперимента. Положите руку на больное место человека и постарайтесь сосредоточиться. Подумайте о чем-то хорошем, что притянет к вам положительные эмоции. Это может быть знаковое место или человек, к которому вы испытываете теплые чувства. Если боль проходит, то у вас наверняка есть целительная энергия, а может быть даже дар – исцелять людей.