Почему после визита на кладбище нельзя оборачиваться

Посещения кладбищ всегда сопровождаются множеством суеверий. Это касается всех, кто не хочет нанести ущерб душе покойного или себе.

От того, как вы будете вести себя на кладбище, зависит ваша жизнь. В этих местах есть своя энергетика, которая пугает многих людей. Именно поэтому есть некоторые правила, которые стоит соблюдать на кладбище. Они помогут вам минимизировать ущерб после визита в это не самое приятное место.

Суеверия и православие

Одним из таких правил является то, что нельзя оборачиваться, уходя с кладбища. Это может быть опасно для вас и всех, кто с вами живет. Считается, что, если человек оборачивается, уходя с кладбища, он как бы приглашает души к себе домой. После такого знака они могут пройти в мир людей, а вместе с этим принести большие несчастья. Среди них могут быть не только ваши родственники и близкие, которых вы навещали, но и души других людей, которые могут желать вам зла.

Некоторые люди, покидая кладбище, могут слышать протяжный жалобный вой. На него нельзя оборачиваться ни при каких обстоятельствах. Это значит, что покойник нуждается в вашей помощи. Священники говорят, что подобные звуки издают неупокоенные души. В таком случае нужно сходить в храм и заказать поминальную службу. Так вы поможете душе, которая подала вам сигнал.

Что говорят психологи

Большинство суеверий созданы для того, чтобы человек смог психологически пережить утрату. Психологи говорят, что могут объяснить это суеверие. И связано оно с тем, чтобы человек смог отпустить свою утрату и понять, что близкого человека больше рядом с ним не будет.

Так, по мнению психологов, если человек обернется на кладбище, он продолжит тянуться к своему близкому, которого уже нет в живых. Так ему будет тяжелее перенести утрату и прожить горе. Если не оборачиваться, то между ним и покойным человеком будет проведена жесткая черта, которая поможет смириться с тем, что его жизнь изменилась.

Такой жест может сказаться на впечатлительных людях. Если человек, еще переживающий горе, обернется, ему могут померещиться разные вещи, которые могут испугать. Поэтому, если ваши чувства относительно утраты еще не утихли, лучше не оборачиваться лишний раз и держать себя в руках.