Растения и травы, выгоняющие негативную энергию из дома

Весна – время зарождения нового. Но, прежде чем новое придет в нашу жизнь, необходимо избавиться от всего старого, отжившего, забирающего энергию – в том числе и на тонком плане.

Одно из древних и проверенных средств – окуривание помещения травами, мытье дома с добавлением в воду настоя трав, размещение оберегов из собранных цветов. Есть множество способов для применения трав в очистке негативной энергетики пространства, посмотрим, какие травы можно для этого использовать.

1. Полынь. Издревле это средство использовалось для очистки помещения от негативной энергии. Можно взять сухую ветвь полыни, поджечь и окурить ей весь дом. Полынь хорошо уничтожает энергетический след от негативных эмоций. Ее можно добавлять в воду для мытья пола, оставлять засушенные букеты полыни, особенно в тех местах, где чаще всего происходят ссоры.

2. Можжевельник. Можжевельник помогает нам настроиться на высшие вибрации и установить контакт с нашими защитниками. Запах можжевельника прогоняет злых духов и нечисть и хорошо очищает пространство. Веточку можжевельника можно повесить у входа в дом, через 2 недели сменить, следующую тоже. Только третью ветку можно оставить и быть уверенными, что пространство очистилось.

3. Кактус. В зависимости от того, где расположен горшок с этим растением, мы можем получить или защиту или наоборот, увеличение негатива. Все дело в колючках – куда они направлены? Если они рядом с человеком – около кровати, на компьютерном столе, то легко зацепить впитанный растением негатив. А вот если он стоит около входной двери, на окне, то наоборот, он служит барьером для проникновения плохого – просто «тормозит» его на пороге.

4. Лаванда. Соцветия этого растения могут быть использованы в аромаподушечках, которые кладут в разные места дома, так же букетики лаванды можно размещать у входа в дом. Лаванда отлично очищает пространство и способствует уходу тяжелых, депрессивных мыслей. Стоит отметить, что лаванда используется для улучшения отношений между возлюбленными и супругами – поэтому ее хорошо держать в спальне или постоянно носить небольшой мешочек с собой.