Куда попадает душа животных после смерти

Для многих домашние животные – самые настоящие члены семьи. И, к сожалению, рано или поздно наступает момент, когда с ними приходится прощаться.

Провожая любимых питомцев в последний путь, многие задаются вопросами: существует ли у животных душа и куда они попадают после смерти?

Есть ли у животных душа

Все земные существа, которые так или иначе способны выражать свои эмоции, обладают душой, в том числе и братья наши меньшие. Однако душа животных отличается от человеческой. Дело в том, что человеческие души способны самостоятельно выбирать, когда и в какое тело воплотиться, какой взять опыт и выбрать судьбу. А вот душам животных помогают некие хранители, они их направляют и выбирают воплощения. Это происходит по той причине, что у питомцев не развито настолько сознание, как у людей.

Куда животные попадают после смерти

После смерти животные, в отличие от людей, не имеют сильную земную привязку. Их души могут остаться на некоторое время с хозяином, чтобы эмоционально его успокоить, однако после этого они окончательно покидают нас, оставляя энергетический след. Для душ животных отведен особый мир, который закрыт от остальных. Он такой же теплый и светлый, как и земной. После ухода, животные не способны вновь совершить переход в наш мир, поскольку задача их душ – пройти свой жизненный цикл и уйти без задержки, а при жизни оставить исключительно положительные эмоции.

Некоторые также задаются вопросом, могут ли души человека и его питомца встретиться после смерти. И это действительно возможно. Человеческим душам, после прохождения определенных стадий, разрешается навещать своих животных. Однако это происходит довольно редко, поскольку зачастую у человеческих душ остается совсем мало воспоминаний о своих питомцах, поэтому их практически никто не посещает.