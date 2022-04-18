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Какие типы рук существуют и что они могут сказать о человеке

18 апреля 2022ГаданияМарианна Басс

Хиромантия – эзотерическая наука, способная предсказать характер и судьбу человека по руке, актуальна и в наши дни.

Какие типы рук существуют и что они могут сказать о человеке
Фото: proprikol.ru

Опытный хиромант обязательно оценит размер кисти, ее гибкость, плотность, температуру, качество и форму ногтей. По одной только руке ему уже будет известно многое о здоровье человека, его темпераменте и характере. В хиромантии используется классификация из 7 типов рук. Эта схема объединяет типичные признаки, не учитывая индивидуальных деталей, но она зарекомендовала себя довольно точной и универсальной.

1. Элементарная (простая) рука. Ладонь широкая и толстая, пальцы мясистые и неповоротливые, с отогнутым назад большим. Обладатели таких рук весьма приземленные, сконцентрированы на материальной стороне жизни и не слишком заинтересованы в духовном развитии. Они тяжелы на подъем, часто мнительны и суеверны.

2. Практическая рука. Ладонь в форме квадрата с широкими пальцами и развитыми на них суставами. Это простые люди, терпеливые и упорные, склонные к порядку и педантичности. Им не достает полета фантазии, они энергичны, но не ставят высоких целей и часто довольствуются тем, что имеют.

3. Лопатообразная рука. Ладонь широкая, грубая с массивными квадратными пальцами. Обладатели «лопаты» решительны, обладают практическим умом и чувством долга. Одни из самых верных партнеров во всех сферах. Хорошие узкие специалисты и ремесленники, но с большими амбициями.

4. Философская рука. Ладонь широкая, пальцы крупные и узловатые, суставы большого пальца одинаковы по высоте. «Философ» - интроверт, обладающий хорошим интеллектом и сильной волей. Ничего не принимает на веру, склонен анализировать, во всем пытается докопаться до сути.

5. Артистическая рука. Ладонь удлиненная, конической формы, пальцы удлиненные и заостренные. Творческий и импульсивный характер обладателя руки не дает ему удерживаться в общепринятых рамках. Он эгоистичен и склонен к лживости. Не терпит рутины ни в чем. Принимает решения под воздействием эмоций.

6. Духовная рука. Ладонь маленькая, пальцы длинные и тонкие. Это – эстет, живущий в собственных реалиях и верящий в высокие идеалы. Склонен к страданиям по любому поводу. Часто плохо приспособлен к обычной жизни.

7. «Смешанная» рука. Ладонь и пальцы имеют черты предыдущих 6 типов. Соответственно, черты характера также берутся из всех типов.

Безусловно, только типа руки недостаточно, чтобы понять характер человека. Но составить первое впечатление, рассмотрев ее, вполне возможно.

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