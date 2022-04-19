Как правильно убирать в доме, чтобы защититься от бесов

Уборка в квартире помогает притянуть к себе чистую и светлую энергию. С помощью нее можно устранить негатив из дома.

Во время уборки важно ставить различные обереги, чтобы в ваш дом не смогли попасть бесы. Еще в древние времена наши предки рисовали кресты на стенах, и это помогало в защите от нечистых сил. Существует несколько ритуалов, которые стоит выполнять во время и после уборки.

Помыть полы с солью

Этот ритуал называется "соляная чистка". Его проводят для того, чтобы убрать из квартиры негативную энергию, а конкретно в тех случаях, когда часто болеют домочадцы, постоянно не хватает денег или все, кто спят в доме, страдают бессонницей. В воду для пола комнатной температуры насыпьте соль, по одной столовой ложке на 10 литров. А после этого протрите этой водой полы во всем доме.

Окропить углы святой водой

Считается, что в углах происходит сосредоточение бесов и нечистой силы. Особенно это можно определить по тому, что углы комнаты могут чернеть и коптиться. Если это происходит в вашем доме, то вам срочно необходимо организовать подобную чистку пространства. Углы стоит протереть мыльным раствором и окропить святой водой. Если они не чернеют, то окропите их святой водой для того, чтобы там не поселились бесы.

Кресты на окнах

Раньше в качестве оберега использовались узоры на наличниках. Считалось, что чем ярче и пестрее узор, тем сильнее его боится нечистая сила. Сейчас у большинства людей нет такой возможности, так как они живут в квартирах. Однако существуют и другие обереги, например кресты, которые рисуют мелом или маркером на окнах. На четырех сторонах рамы окна нужно нарисовать крест – так нечисть не пройдет через окна к вам домой.

Колокольчик на дверь

Подойдет любая звенящая вещь, но принято вешать колокольчик. Он несет не только функцию того, что предупреждает вас о том, что дверь открывается, но и прогоняет нечистую силу. Считается, что громкие звуки при входе в дом могут отгонять нечисть своей приятной мелодией. Да и пробраться в дом он не сможет незаметно из-за того, что вас оповестит колокольчик.

Окуривание

Окуривание дома травами практикуется довольно давно во многих религиях. Еще с древности считалось, что окуривание помогает изгонять нечистую силу, если делать это ладаном или чертополохом. Это сушеное растение считается одним из лучших в борьбе с бесами.