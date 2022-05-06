Ритуалы с крупой, которые нужно выполнять для увеличения доходов

Еще у наших предков крупа пользовалась популярностью благодаря своим полезным свойствам.

Считалось, что, если в семье есть зерно, значит она богата, потому что обеспечена питанием на долгое время. Крупу почитали, как и землю в которой она выращивалась. Сейчас крупу можно использовать как предмет ритуалов для увеличения достатка, чем и занимаются многие колдуны и экстрасенсы.

Мешочек с крупой

Возьмите ткань красного цвета и сделайте из него мешочек, перевяжите его золотой веревкой. Внутрь насыпьте в него рис и пшено напополам. Мешочек можно украсить камнями, значками или другими вещами, которые вам нравятся. Подержите его в руках и проговорите про себя сумму, которая нужна вам для того, чтобы почувствовать достаток. Если в доме есть дети, дайте им подержать этот мешочек в руках – они зарядят его молодой энергией.

Ритуал нужно выполнять в Новолуние. Положите мешок на подоконник в первый день Новой Луны и оставьте на трое суток. После этого уберите его в укромное место, чтобы его никто не видел.

Горшок с рисом

Этот обряд стоит выполнять в Новолуние. Возьмите глиняный, стеклянный или деревянный сосуд с крышкой, положите туда несколько монет и немного риса и поставьте его в ночь на Новолуние на подоконник. После этого его можно переставить. На протяжении месяца подкидывайте в сосуд монеты и рис. Перед следующим Новолунием опустошите сосуд. Половину денег отдайте нищим людям или пожертвуйте эту сумму в приют. Вторую половину нужно потратить на себя в последний день лунного цикла. Рис можно приготовить и съесть, такой сосуд можно делать каждый месяц.

Свеча и пшено

Возьмите свечу зеленого или белого цвета – считается, что они лучше всего притягивают деньги в дом. Зажгите свечу и возьмите ее в одну руку. В другую стоит взять небольшую миску с пшеном. Ритуал стоит проводить ночью или вечером после захода солнца, чтобы в доме никого не было. Обойдите весь дом со свечой и миской с пшеном. Вслух желайте всем домочадцам здоровья и богатства. После того, как вы кругом пройдете весь дом, свечу надо затушить пальцами, ни в коем случае не задувать.