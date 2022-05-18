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Как зарядить новый кошелек на привлечение денег

18 мая 2022ГаданияМарианна Басс

Кошелек может стать главным талисманом, который будет привлекать богатство.

Как зарядить новый кошелек на привлечение денег
Фото: lmbd.ru

Так как человек постоянно носит его с собой, а денежная энергия в нем постоянно движется, именно этот предмет сильнее всего влияет на то, что происходит с вашим доходом. Если из старого кошелька энергия денег утекла, необходимо купить новый. Однако перед использованием его нужно зарядить на получение большего дохода.

Когда покупать

Лучше всего дарить себе кошелек каждый Новый год. Это время считается идеальным для приобретения вещей, которые вы планируете использовать как амулеты. Покупать его надо исключительно в период растущей Луны, в среду или четверг. Вечер не очень подходит для покупок, поэтому сходите в магазин утром или днем. Первые сутки о приобретении не стоит никому рассказывать, а ближайшую неделю его нельзя показывать чужим людям.

Какой покупать

Вне зависимости от того, сочетается ли кошелек с вашими другими аксессуарами, он должен быть красного, золотого или серебряного цвета. Дело в том, что эти цвета считаются главными в энергии денег. Именно они привлекают доход. Не просто так все талисманы для получения достатка красные или золотые. В качестве материла лучше выбрать кожу или замшу – синтетика может заблокировать течение денежного потока. Также кошелек должен быть большим, иметь несколько отделов. Так деньги будут радоваться и притекать в кошелек.

Что нельзя класть

В кошельке должны лежать исключительно деньги. Причем они не должны быть смяты. Купюры должны находиться отдельно от мелочи. Также можно носить в нем карты для оплаты, но никак не скидочные пластиковые карты. Нельзя также класть фотографии, чеки и билеты. Все это нарушает поток денежной энергии и может стать проблемой для повышения дохода.

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