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Что нужно посадить на дачном участке, чтобы защитить семью

19 мая 2022ГаданияМарианна Басс

Растениям традиционно приписывали магические свойства.

Что нужно посадить на дачном участке, чтобы защитить семью
Фото: agroflora.ru

Какие-то из них способны помогать семье обретать удачу, другие могут улучшить финансовое положение, третьи помогают бороться с болезнями. Также есть растения-обереги. Считается, что на дачном участке у них больше простор для корневой системы, и чем она больше, тем лучше защита от злых людей, желающих вам беды.

Калина

Наши предки считали, что это растение может выступать как оберег, но чаще всего этим деревом пользовались женщины. Плоды калины использовали для лечения, настоем привораживали мужчин, а кусок дерева клали в карман для защиты от сглаза. Считалось, что целое дерево защищает всех членов семьи человека, который посадил это растение.

Мак

Раньше эти цветы высаживали вокруг домов для того, чтобы отпугнуть ведьм и других представителей нечистой силы. Поверье гласило, что пока нечисть не переберет все семена мака, дальше пройти не сможет, поэтому маком усаживали все доступные территории. Также семена мака рассыпают у порога для того, чтобы в дом не смог войти человек, желающий зла хозяину жилья и его семье.

Мята

Известна как растение-оберег, которое защищает от злых духов. Лучше всего выращивать мяту в огороде, а потом собирать ее в букеты и расставлять их по дому. Считалось, что свежие веточки мяты не допустят распространения негативной энергии в доме. Листы мяты клали в кошелек для привлечения денег, а также ее можно использовать для привлечения внимания противоположного пола.

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