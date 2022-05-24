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В каких случаях можно не открывать гроб на похоронах

24 мая 2022ГаданияМарианна Басс

При прощании с умершим некоторые гробы закрывают. В чем же причина?

В каких случаях можно не открывать гроб на похоронах
Фото: drive2.ru

Согласно православным традициям, перед погребением тела проходит прощание с усопшим. Для этого отводится определенное время и место, чтобы все близкие люди могли проститься перед тем, как тело отправится в последний путь. Если человек погиб своей смертью, то гроб оставляют открытым, но в некоторых случаях прощание происходит в закрытом гробу.

По просьбе родственников

Многие люди хотят проститься со своими родными, но не хотят видеть их в гробу по собственному желанию, и тогда просят закрывать гроб. Это никак не возбраняется с точки зрения религии, но гроб могут открыть по желанию кого-либо из пришедших.

Человек погиб не своей смертью

Если человек погиб в катастрофе или его тело оказалось изуродовано, то на похоронах гроб не открывают из эстетических соображений. Людей со слабой психикой может напугать вид изуродованного тела.

Болезни

В закрытом гробу хоронят людей, причиной смерти которых стало инфекционное заболевание. Это делается для того, чтобы тем, кто пришел с ним попрощаться, заболевание не передалось. Также гроб не открывают, если человек болел недугом, поражающим структуру тела и внешний облик. Это делается из эстетических соображений.

Различные религии

Представители других религий имеют собственные обряды погребения. Например, католики покрывают тело усопшего цветами так, чтобы его облик не видели другие люди. Иудеи хоронят в закрытом гробу, чтобы злопыхатели не смогли издеваться над покойником. Мусульмане оборачивают человека в несколько слоев ткани так, чтобы его лицо не было видно.

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