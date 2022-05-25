Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Как по запястью узнать, какой будет ваша старость

25 мая 2022ГаданияМарианна Басс

Линии на запястьях могут раскрыть многое о нашем будущем.

Как по запястью узнать, какой будет ваша старость
Фото: depositphotos

Хиромантия изучает то, как расположены линии на руках, а также то, как от них зависит ваша судьба. По ним можно понять ту часть жизненного пути, которую вы уже прошли или то, что вам предстоит. При этом многие не обращают внимания на запястья, а они могут многое сказать о том, какая старость ждет человека. На запястье есть три линии, и все они могут рассказать о вашей жизни в преклонном возрасте. Помните, что ваша судьба в ваших руках, а хиромантия может проинформировать вас об угрозах.

Нижняя линяя

Самую нижнюю линию, как правило, она четвертая, называют «линия долголетия». Она есть у людей, которые точно проживут долгую жизнь. Если она у вас наблюдается довольно четко, то ваша судьба предрешена, и вы сможете рассчитывать на то, что доживете до преклонных лет. Если этой линии у вас не наблюдается, то не расстраивайтесь. Возможно, ваша жизнь находится на стадии перемен, поэтому попробуйте посмотреть на эту линию через пару лет.

Верхняя линия

Самая верхняя линия есть у каждого человека, ее называют «линия судьбы». Если она четкая и не прерывается, то можете быть уверены в том, что проживете долгую жизнь, и ваш организм выдержит все испытания болезнями. Если линия прерывается или расходится в определенных местах, это значит, что вам нужно следить за собственным здоровьем. Не рискуйте и не занимайтесь экстремальными видами спорта, они несут для вас опасность. Если вы женщина, то эти колебания могут говорить о тяжелых родах или проблемах с репродуктивной системой.

Средняя линия

Между этими двумя линиями может находиться небольшая «линия успеха». Она говорит о том, каким будет ваше финансовое благосостояние под конец жизни. Если на концах она ровная и глубокая, то в преклонном возрасте вы будете жить в достатке. Если ее плохо видно, а посередине она прерывается или имеет ответвления, то это может говорить о том, что не все ваши авантюры, задумки или проекты сбудутся для вас удачно.

ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гадания
В чем феномен карт Таро
В чем феномен карт Таро
Гадания
В каких случаях можно не открывать гроб на похоронах
В каких случаях можно не открывать гроб на похоронах
Гороскопы
Ставим крест на прошлом — любовный гороскоп на 26 мая
Ставим крест на прошлом — любовный гороскоп на 26 мая
Гороскопы
Откроем любые двери — финансовый гороскоп на 26 мая
Откроем любые двери — финансовый гороскоп на 26 мая
Гороскопы
Смелостью и напором будем сворачивать горы — гороскоп на 26 мая
Смелостью и напором будем сворачивать горы — гороскоп на 26 мая
Психология
Травма недоверия и как ее проработать
Травма недоверия и как ее проработать
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Психология
Психологический тест: какая вы женщина
Психологический тест: какая вы женщина
Зодиак
Самый сильный знак зодиака
Самый сильный знак зодиака
Народные приметы
Приметы на 26 мая 2022 года: что нельзя делать в этот день
Приметы на 26 мая 2022 года: что нельзя делать в этот день
Нумерология
Как с помощью цифр скорректировать судьбу
Как с помощью цифр скорректировать судьбу
[object Object][object Object]