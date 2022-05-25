Как по запястью узнать, какой будет ваша старость

Линии на запястьях могут раскрыть многое о нашем будущем.

Хиромантия изучает то, как расположены линии на руках, а также то, как от них зависит ваша судьба. По ним можно понять ту часть жизненного пути, которую вы уже прошли или то, что вам предстоит. При этом многие не обращают внимания на запястья, а они могут многое сказать о том, какая старость ждет человека. На запястье есть три линии, и все они могут рассказать о вашей жизни в преклонном возрасте. Помните, что ваша судьба в ваших руках, а хиромантия может проинформировать вас об угрозах.

Нижняя линяя

Самую нижнюю линию, как правило, она четвертая, называют «линия долголетия». Она есть у людей, которые точно проживут долгую жизнь. Если она у вас наблюдается довольно четко, то ваша судьба предрешена, и вы сможете рассчитывать на то, что доживете до преклонных лет. Если этой линии у вас не наблюдается, то не расстраивайтесь. Возможно, ваша жизнь находится на стадии перемен, поэтому попробуйте посмотреть на эту линию через пару лет.

Верхняя линия

Самая верхняя линия есть у каждого человека, ее называют «линия судьбы». Если она четкая и не прерывается, то можете быть уверены в том, что проживете долгую жизнь, и ваш организм выдержит все испытания болезнями. Если линия прерывается или расходится в определенных местах, это значит, что вам нужно следить за собственным здоровьем. Не рискуйте и не занимайтесь экстремальными видами спорта, они несут для вас опасность. Если вы женщина, то эти колебания могут говорить о тяжелых родах или проблемах с репродуктивной системой.

Средняя линия

Между этими двумя линиями может находиться небольшая «линия успеха». Она говорит о том, каким будет ваше финансовое благосостояние под конец жизни. Если на концах она ровная и глубокая, то в преклонном возрасте вы будете жить в достатке. Если ее плохо видно, а посередине она прерывается или имеет ответвления, то это может говорить о том, что не все ваши авантюры, задумки или проекты сбудутся для вас удачно.