Кому не стоит ходить на похороны

Далеко не всем людям можно находиться на похоронах.

На похороны, как правило, приходят близкие люди умершего человека для того, чтобы попрощаться с ним и почтить его память. Также приглашаются те люди, которые хотят оказать поддержку семье усопшего. Однако существуют некоторые категории людей, которым не стоит присутствовать на похоронах.

Представители других религий

Если усопший и гость на похоронах – представители разных религий, присутствие на мероприятии не запрещается, но перед походом на похороны лучше поговорить с представителями конфессий для того, чтобы узнать больше о ритуалах другой религии, а также о возможном участии в них представителя другой конфессии. Если у гостя нет времени и желания разбираться в этом, то лучше выразить соболезнования в другой день, иначе можно совершить неловкие ошибки, оскорбляющие представителей веры.

Беременная женщина

Беременным не рекомендуют посещать похороны из-за того, что они могут стать для них сильным эмоциональным потрясением, а соответственно, повлиять на здоровье будущей мамы и ребенка. Кроме того, на кладбище скапливается негативная энергия, которая может повлиять на женщину, уязвимую перед темными силами. Однако если будущая мама уверена в своей психике и защите от темных сил, то она может смело идти на похороны и дать волю эмоциям.

Люди, имеющие конфликты с гостями

На похороны не стоит приходить людям, которые имеют нерешенные конфликты с другими гостями. Дело в том, что похороны – совсем неподходящее событие для ссоры. На кладбище в поминальный день запрещено ругаться, иначе можно обидеть душу усопшего. Поэтому, если между людьми есть какие-то конфликты, которые могут помешать процессии, лучше прийти и выразить почтение усопшему в другой день.