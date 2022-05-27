“Чай,чай, выручай”: действенный обряд на чае для привлечения денег
Денежную энергию можно приманить с помощью обыкновенного чая.
Этот простой обряд считается одним из самых действенных для приманивания денег. Дело в том, что в азиатской культуре чай стал символом культуры и достатка. Чайные церемонии организовывали только состоятельные люди, поэтому для денежного ритуала идеально подойдет самый обычный чай.
Что нужно для ритуала
- Зеленый лист бумаги
- Новый карандаш любого цвета
- Кружка
- Листовой зеленый или красный чай
- Мед
Как проводить ритуал
Делать ритуал лучше всего на растущую Луну в среду или четверг, на закате солнца. В это время денежная энергия человека особенно активна. Возьмите кружку и поставьте ее на зеленый лист бумаги, а затем положите туда чайную ложку чая, затем залейте его кипятком и подождите две минуты. Когда чай заварится, добавьте туда мед. После этого размешайте напиток карандашом, который вы купили специально для этого обряда. Помешивая, говорите заговор: “Чай, чай, выручай! Деньги будут”. Сказать нужно три раза, помешивая чай. После этого выпейте напиток и уберите кружку. На листе бумаги напишите карандашом желаемую сумму, а затем сложите и положите в кошелек. Этот листик нужно носить с собой на протяжении года как талисман. После этого обряд нужно повторить заново.