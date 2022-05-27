Действенный обряд на чае для привлечения денег

Этот простой обряд считается одним из самых действенных для приманивания денег. Дело в том, что в азиатской культуре чай стал символом культуры и достатка. Чайные церемонии организовывали только состоятельные люди, поэтому для денежного ритуала идеально подойдет самый обычный чай.

Зеленый лист бумаги

Новый карандаш любого цвета

Кружка

Листовой зеленый или красный чай

Мед

Как проводить ритуал

Делать ритуал лучше всего на растущую Луну в среду или четверг, на закате солнца. В это время денежная энергия человека особенно активна. Возьмите кружку и поставьте ее на зеленый лист бумаги, а затем положите туда чайную ложку чая, затем залейте его кипятком и подождите две минуты. Когда чай заварится, добавьте туда мед. После этого размешайте напиток карандашом, который вы купили специально для этого обряда. Помешивая, говорите заговор: “Чай, чай, выручай! Деньги будут”. Сказать нужно три раза, помешивая чай. После этого выпейте напиток и уберите кружку. На листе бумаги напишите карандашом желаемую сумму, а затем сложите и положите в кошелек. Этот листик нужно носить с собой на протяжении года как талисман. После этого обряд нужно повторить заново.