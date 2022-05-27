Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

“Чай,чай, выручай”: действенный обряд на чае для привлечения денег

27 мая 2022ГаданияМарианна Басс

Денежную энергию можно приманить с помощью обыкновенного чая.

Действенный обряд на чае для привлечения денег
Фото: pikwizard.com

Этот простой обряд считается одним из самых действенных для приманивания денег. Дело в том, что в азиатской культуре чай стал символом культуры и достатка. Чайные церемонии организовывали только состоятельные люди, поэтому для денежного ритуала идеально подойдет самый обычный чай.

Что нужно для ритуала

  • Зеленый лист бумаги
  • Новый карандаш любого цвета
  • Кружка
  • Листовой зеленый или красный чай
  • Мед

    • Как проводить ритуал

    Делать ритуал лучше всего на растущую Луну в среду или четверг, на закате солнца. В это время денежная энергия человека особенно активна. Возьмите кружку и поставьте ее на зеленый лист бумаги, а затем положите туда чайную ложку чая, затем залейте его кипятком и подождите две минуты. Когда чай заварится, добавьте туда мед. После этого размешайте напиток карандашом, который вы купили специально для этого обряда. Помешивая, говорите заговор: “Чай, чай, выручай! Деньги будут”. Сказать нужно три раза, помешивая чай. После этого выпейте напиток и уберите кружку. На листе бумаги напишите карандашом желаемую сумму, а затем сложите и положите в кошелек. Этот листик нужно носить с собой на протяжении года как талисман. После этого обряд нужно повторить заново.

ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гадания
Знак избранных: что означает буква «Х» на ладони
Нравится 1
Знак избранных: что означает буква «Х» на ладони
Гадания
Кому не стоит ходить на похороны
Кому не стоит ходить на похороны
[object Object][object Object]