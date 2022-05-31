Знаки на руках, которые есть у выдающихся личностей

Хиромантия утверждает, что по руке человека можно узнать то, какой у него характер, а также посмотреть его судьбу в прошлом и в будущем.

По линиям на ладони можно понять особые умения и таланты определенной личности.

Линия судьбы

Эта линия расположена по центру ладони, прямо под средним пальцем. У людей с большим потенциалом эта линия ровная и ярко выраженная, но на протяжении жизни она может исчезать и появляться. Это связано с тем, что в данный момент в вашей судьбе происходят значимые события. У успешных и целеустремленных людей линия четкая и прямая и говорит о том, что вы стараетесь выполнить все свои желания и прикладываете к этому максимальные усилия.

Линия жизни

Обратите внимание на линию жизни, которая огибает холм большого пальца. Если она длинная и глубокая, значит у вас есть хороший потенциал или вы уже чего-то добились. Также стоит отметить небольшие черточки, уходящие вверх от линии жизни. Если они есть на вашей ладони, значит вы уверены в себе и умеете зарабатывать деньги.

Символ звезды на руке

Некоторые линии на руке могут образовывать пятиконечную звезду прямо на ладони. Это зависит от расположения определенных линий. Если вы не видите звезду, попробуйте немного согнуть ладонь. Если звезду вы все-таки нашли, значит вас точно ждет успешное будущее. Во-первых, этот знак говорит о том, что вы можете делать деньги «из воздуха», а также найдете себе дело в любой нестандартной ситуации.