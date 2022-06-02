Не поднимайте сразу: что делать, если вы нашли деньги

Стоит быть осторожнее с найденными деньгами – они могут принести в вашу жизнь много неприятностей.

Многие люди трактуют найденные деньги как удачу, свалившуюся на них случайно. На самом же деле поднимать их довольно опасно, но, если вы все-таки решите это сделать, существует несколько предостережений, которые уберегут вас от проблем.

Почему нельзя поднимать деньги

Купюры и монеты могут быть отличным инструментом для наведения порчи. Если у вас есть недоброжелатели, они могут узнать, по каким маршрутам вы обычно ходите, и в какое время это чаще всего происходит. Так, они могут специально подложить вам под ноги купюру так, что только вы ее заметите. Взяв эти деньги в руки, вы уже не сможете обратить наложенное на вас зло.

Также многие гадалки и колдуньи «сбрасывают» на деньги несчастья, болезни и трудности других людей. Если к ним приходят с просьбой, то они снимают с человека весь негатив, но его нужно передать кому-то другому. Тогда они берут монету или купюру, а потом кладут на улице. Первый, кто дотронется до денег, заберет на себя все несчастья.

Неожиданные деньги могут нарушить жизненный баланс. Дело в том, что в энергии денег каждый человек должен соблюдать золотую середину. Если поднять найденное, то вы можете все нарушить. В итоге вам придется отдавать гораздо больше, чем вы взяли.

Что делать с найденными деньгами

Вы можете поднять купюру или монету, но нельзя дотрагиваться до нее голыми руками. Возьмите салфетку, тряпку или перчатки, чтобы защитить себя. После этого нужно провести специальный обряд по очищению денег, например, облить их святой водой. Тогда ими можно пользоваться.

Есть и другой вариант. Вы можете поднять деньги, а потом отдать их нуждающимся: перевести сумму в благотворительный фонд или подать милостыню. Такой добрый поступок очищает деньги, и тогда они точно никому не навредят.