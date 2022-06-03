Главные правила бытовой денежной магии

Бытовая денежная магия существует для того, чтобы ей могли воспользоваться обычные люди.

При применении этого типа колдовства, не нужны сверхспособности, достаточно выполнять определенные ритуалы, заговоры и обряды. Однако для них существуют единые правила, которые стоит неукоснительно соблюдать.

Выполняйте магию на растущую Луну

Когда Луна находится в фазе роста, она продолжает влиять на все живое. Именно в этой фазе она способна помогать приумножать все хорошее, что у вас есть: деньги, счастье, любовь. Спутник Земли не только поможет вам в совершении обряда, но и сделает так, чтобы он точно оказался действенным.

Не допускайте негатива

Во время выполнения ритуалов, обрядов или чтения заговоров вы должны быть в хорошем расположении духа. Лучше отложить магию, если накануне произошла ссора или другое негативное событие. Также не стоит этим заниматься в том случае, если вы нервничаете или переживаете стресс. Во время обрядов вы должны думать только о хорошем и представлять себя вместе со своей целью.

Конкретизируйте свои желания

Лучше всего работать на определенную сумму. Вы должны точно знать, сколько вам нужно денег, и это не должна быть космическая цифра, которую вы не можете даже представить. В идеальном мире магии вы знаете, какая сумма вам нужна, и на что вы ее потратите. Вы должны быть уверены в своих желаниях и четко осознавать, для чего вам это надо.

Обратите внимание на цвета и запахи

В современной денежной магии используются несколько цветов: золотой, красный, зеленый и серебряный. Если вы хотите, чтобы ритуал удался, старайтесь использовать в обряде эти цвета или наденьте одежду этих цветов. Если вы выполняете ритуал на столе или на полу, подложите под нужные предметы ткань нужного цвета. Также можно дополнить все это необходимыми запахами. Лучше всего богатство привлекают цитрусовые запахи. Зажгите свечу или возьмите эфирное масло, чтобы комнату наполнил соответствующий аромат.