Погребение или кремация: мнение православной церкви

После потери близкого человек у родственников может возникнуть вопрос относительно его захоронения.

Выбор зависит от религии или кладбища, на котором собираются похоронить умершего, а также от страны, так как в Японии, например, добиться земли для погребения невозможно – там хоронить в гробу запрещено.

Чтобы разобраться с тем, какой тип захоронения выбрать, можно обратиться к представителям православной церкви. В некоторых религиях приветствуется кремация, а вот в РПЦ выступают за погребение.

Дело в том, что Священное писание говорит о том, что, когда случится Третье пришествие Христа, души вернуться в свои тела. Он воскресит всех, кто умер, и они смогут воссоединиться со своими семьями. Кроме того, церковь относится к телу как к храму, поэтому сжигать его нельзя.

«Архиерейский собор не может признать кремацию нормой обращения с телами почивших христиан, соответствующей вере Церкви, и призывает пастырей в подобающей форме разъяснять это верующим», - говорится в официальных документах РПЦ.

Однако церковь не будет отказываться от поминовения кремированных людей, особенно в местах, где это невозможно. Погребение в землю возможно не на всех кладбищах России, и у людей просто нет выхода. Кроме того, церковь уверена, что Иисус властен над всеми стихиями и сможет воскресить даже человека после кремации. В качестве примера можно привести многочисленных святых и великомучеников, которые не были похоронены в соответствии с христианскими законами, но их поминают и почитают.

«Русская православная церковь не лишает молитвенного поминовения христиан, по различным причинам не сподобившихся погребения, соответствующего церковной традиции»