Статистика заболеваний и пандемия: как Вселенная меняем свою энергию

Как подстроиться под Вселенную и сделать квантовый переход?

С начала 21 века эзотерики все чаще начали говорить о том, что частота вибраций нашей планеты увеличивается, что через некоторое время приведет к необратимым переменам в духовном состоянии людей. Изучением этого явления в прошлом веке занимался ученый Шуман, который исследовал взаимодействие электромагнитных волн, распространяющихся между Землей и космосом. Волны Шумана включают огромное количество колебаний на низких и сверхнизких частотах, но среди них выделяется по мощности одна волна, которую и назвали частотой вибрации земли.

При чем тут пандемия

Расчеты показали, что эта частота была стабильна долгие столетия, но к началу нового тысячелетия постепенно стала нарастать: за последние 10 лет выросла в 5 раз и продолжает усиливаться. На данном этапе только ограниченное число людей ощущает это и понимает смысл происходящего. Дело в том, что вибрации земли оказывают сильное влияние на жизнедеятельность всего живого на планете и на происходящие на ней процессы. Учитывая, что земная частота была стабильна веками, обитатели планеты хорошо к ней подстроились, а в условиях резкого роста числа колебаний началась десинхронизация. Это подтверждает и статистика заболеваний, и пандемия: люди, чьи вибрации остались прежними, начали терять свою жизнеспособность, болеть и умирать.

Важно научиться любить себя

В вопросе, что же делать, эзотерики солидарны со специалистами по квантовой биологии: каждому человеку необходимо повышать частоту личных вибраций. Для этого необходимо учиться управлять собственными мыслями и эмоциями, которые и формируют внутренние колебания. На данном этапе развития человечество начинает делиться на тех, кто готов осуществить этот квантовый переход и тех, кто предпочитает остаться в привычном мире, не развиваясь духовно. Те, кто захочет синхронизироваться с новыми, более высокими и тонкими вибрациями и приложит к этому усилия, начнут чувствовать, что проходит тревожность, исчезают страхи, эмоции приходят в баланс. Человек или осознает свое предназначение и начинает его воплощать, или получает новое видение своего текущего дела и себя, путей более успешного развития. Чтобы повышать свои вибрации, необходимо развиваться духовно не только через специальные практики, но и заботиться о своих потребностях, научиться любить себя. Учиться принимать других без осуждения и довериться ходу жизни. И обязательно благодарить Вселенную, поскольку искренняя благодарность и истинная любовь дают самые мощные положительные вибрации, которые помогут перейти на новый уровень функционирования.

Если вы задумались о повышении частоты своих вибраций, начинайте действовать. Любой человек, приложив усилия, способен их повысить.