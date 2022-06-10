Какие запахи привлекают большие доходы в дом

Денежная энергия зависит не только от состояния человека, но и от того, что происходит в его доме.

Денежная энергия зависит не только от состояния человека, но и от того, что происходит в его доме. В азиатских культурах для привлечения денег были созданы не только отдельные цвета, но и запахи. Лучше всего держать эти ароматы в доме или регулярно обрабатывать ими кошелек.

Можно пользоваться разными способами для подобной «ароматерапии». Выбирайте то, что вам нравится: свечи, диффузоры, ароматические палочки, а также можно купить эфирное масло и добавлять его в воду при уборке.

Лимон

Аромат цитрусовых, и в частности лимона, считается идеальным для привлечения достатка в дом. Считается, что они могут зарядить бодростью человек для того, чтобы он усердно работал и обзаводился большим достатком. Аромат лимона придаст вам энергии и поможет настроиться на продуктивный рабочий день, поэтому стоит использовать его в начале рабочего дня.

Корица

Аромат корицы создает в доме атмосферу покоя и уюта, а также эта специя считается одной из самых эффективных в привлечении достатка. Палочка крицы также может стать талисманом для привлечения денег – ее нужно положить в кошелек и прижать между купюрами так, чтобы она давала аромат. Молотую корицу также можно добавить в воду, которой вы протираете полы.

Пачули

Пачули — растение, которое приспособлено только к жизни в тропическом климате. Оно имеет приятный теплый и сладкий аромат, поэтому популярно у производителей духов. Чаще всего для того, чтобы получить аромат растения, используют эфирное масло. Этот запах используется во многих ритуалах на богатство, но можно и просто окурить дом этим ароматом для того, чтобы он привлекал богатство.

Жасмин

Это растение тоже занимает особое место в азиатской культуре. Жасмин растет в субтропиках, поэтому дома этот цветок вырастить тяжело, и его заменяют ароматическими маслами и диффузорами. Жасмин дарит приятный сладковатый аромат, и считается хорошим способом привлечения материального благополучия в дом.