Как очистить деньги и сделать так, чтобы они приманивали богатство

Купюры и монеты циркулируют между людьми и накапливают чужую энергию.

Если в вашем кошельке или среди сбережений есть старые и потрепанные деньги, нужно почистить их энергетику. В идеальном мире нужно очищать все деньги, которые попадают к вам в руки, но для этого необходимо много свободного времени. Если у вас его нет, стоит чистить хотя бы те деньги, которые вы откладываете или копите. Так они будут впитывать вашу энергию и привлекать еще больше богатства.

Как очистить деньги

Деньги нужно сложить в стопку и не перевязывать ничем. Если купюр много, это может быть несколько стопок. Сядьте за стол и зажгите свечу или ароматическую палочку. Важно, чтобы вы зажгли что-то, от чего идет дым. Важно закрыть все окна в помещении, чтобы не было ветра или сквозняка.

Когда свеча или ароматическая палочка уже разгорится, закройте глаза и проведите рукой над горящим предметом, чтобы дым немного рассеялся над деньгами. После этого представьте, что на них есть небольшая дымка. Соберите ее в шар и очертите его границы. Когда вы поймете, что собрали всю дымку, открывайте глаза, но при этом удерживайте шар руками. Поднесите его к окну, откройте его и выпустите воображаемый шар из рук. Мысленно повторите три раза фразу: «Вернись к своим хозяевам», и закрывайте окно. В конце три раза нужно прочитать любую молитву.

Как деньги будут приманиваться

Этот ритуал помогает очистить деньги не только для того, чтобы они привлекали к вам богатство, но и позволяет вам не поддаваться негативу от других людей. Купюры могут передавать хронические заболевания, неудачи и бедность. Поэтому так вы можете избавиться от неприятных вещей, которые подстерегают вас.