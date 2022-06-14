Свечами и яйцом: как избавиться от порчи раз и навсегда

Многим знакомо слово «порча», но истинный его смысл хорошо понимают только люди, знакомые с эзотерикой.

Порчей называют специальные магические ритуалы, направляющие на жертву мощный поток негативной энергии.

На что влияет порча

Обычно, обряд осуществляется колдуном, работающим в рамках «черной» магии. Отрицательная энергия быстро доходит до объекта и начинает отнимать у человека жизненные силы. Чаще всего это ощущается жертвой как трудности в таких значимых сферах жизни, как здоровье и отношения. Если вовремя не понять, что это не несчастное стечение обстоятельств, а порча, и не исправить положение, человек может тяжело заболеть и даже умереть. Иногда заговор осуществляет эзотерик-самоучка. В этом случае, порча обычно гораздо слабее и «снять» ее проще, но сделать это также необходимо.

Как избавиться

Существует множество вариантов избавления от порчи, и необязательно для этого искать «белого» мага. Мы узнали у практикующих эзотериков, как избавиться от порчи раз и навсегда своими силами.

Одним из важных атрибутов в ритуале снятия порчи является церковная свеча. Ее нужно зажечь и, держа правой рукой, несколько раз провести медленно сверху вниз, а потом снизу вверх со всех сторон очищаемого от порчи человека. В процессе необходимо непрерывно читать молитву «Отче наш», а в завершении очищения еще и перекрестить свечой. В случае, если свеча трещит, дымит и неожиданно сильно плавится, по завершении обряда, необходимо 7 раз перекрестить места с накапавшим воском, приговаривая «во имя Отца нашего и Сына и Святого Духа».

Проверенным средством снятия порчи считается обычное яйцо. Оно катается по телу «порченного» с чтением заговоров на снятие. Текст заговора нужно найти заранее в книге или специальном сайте: он должен соответствовать проблеме порчи.

И еще одним атрибутом, обладающим способностью снимать порчу, является вода. Для выполнения данного ритуала стоит выяснить, кто является «личным» святым для жертвы порчи. Если это невозможно, используется образ Николая Угодника. К выбранному святому в процессе обряда нужно обращаться с молитвой. В выполнении ритуал абсолютно прост. Жертве порчи нужно взять в церкви святую воду, принести домой, прочитать над ней молитву, обращаясь к выбранному святому с просьбой о здравии и тут же воду выпить. Ритуал необходимо повторять 3 дня подряд.

После проведения обряда человек быстро начинает чувствовать себя лучше, жизнь постепенно налаживается.

Используйте приведенные методы для снятия порчи и избавляйтесь от нее навсегда.