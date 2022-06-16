Куда нужно бросать монеты для привлечения удачи

Существует традиция, согласно которой люди на море бросают монетку, чтобы вернуться в это место.

Однако этот ритуал может быть использован для привлечения счастья и благополучия, нужно лишь знать, куда кидать монету. Ее номинал совсем не важен, можно взять любую мелочь из вашего кошелька.

На перекрестке

Если вы встанете посреди перекрестка, перекинете монету через себя и скажете: «Заплачено!», то сможете избавиться от воздействия сглаза и порчи. Считается, что с помощью этого ритуала вы как бы откупаетесь от темных сил за то, что на вас наслали.

В овраг

Для этого не нужны какие-либо специальные условия. Вам нужно подойти к оврагу и крепко сжать в руках монету. Представьте, что вы вкладываете в нее весь негатив, который происходит с вами. Это может быть какой-то физический или психологический недуг. После этого отпустите монету, и вместе с ней все невзгоды, о которых вы подумали. Они больше не будут вас беспокоить.

Во двор к богачам

Если вы хотите привлечь в свою жизнь финансовое благополучие, то вам нужно бросить монетку во двор богатого человека. Представьте себя в похожем доме и перекиньте монету через забор, но делайте это аккуратно, чтобы никого не потревожить. Также если вы хотите работать в определенном месте, то под дверь офиса нужно бросить монету и загадать желание о вашем будущем месте работы.

В реку

В реку монету стоит бросить, если вы хотите избавиться от неудач и черной полосы в жизни. Лучше всего, если это будет быстрая и бурная горная река. Вы должны загадать желание о том, чтобы избавиться от невзгод, а затем бросить монету в реку и проследить за ее течением. Потом лучше не возвращаться в это место на протяжении нескольких дней.