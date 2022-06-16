Почему на могилу нужно приносить четное количество цветов

На постсоветском пространстве женщина сочтет оскорблением, если подарить ей четное количество цветов на праздник.

А вот в Германии девушкам принято дарить именно восемь цветков в букете. В нашем регионе сложилась такая традиция, что четное количество цветов приносят именно на похороны. На самом деле, у этой традиции есть своя история.

История

Исследователи уверены, что традиция класть четное количество цветов на могилу появилась еще в Древней Руси, во времена язычества. Тогда славяне были крепко связаны с природой и стихиями. Они считали, что четные числа символизируют завершенность определенного цикла, в том числе и жизненного. Четные числа были нужны живым, считалось, что они их оберегают. Поэтому и появилась такая традиция дарить четное количество цветов на похороны, а нечетное – на праздники.

Есть еще одна версия. Раньше на могилы клали не просто четное количество цветов, а определенное количество – два цветка. Язычники считали, что один цветок предназначался для покойника, а другой – для его проводника в другой мир. Христиане уже говорили о том, что второй цветок предназначен для ангела-хранителя, который также сопровождает усопшего.

Что говорит церковь

Православная церковь не запрещает приносить на могилу нечетное количество цветов. Представители этой религии говорят, что важно истинное отношение к покойному, а также молитвы, которые произносят за упокой его души. Поэтому ничего не случится, если на могилу человек положит четное количество цветков.