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Почему на могилу нужно приносить четное количество цветов

16 июня 2022ГаданияМарианна Басс

На постсоветском пространстве женщина сочтет оскорблением, если подарить ей четное количество цветов на праздник.

Почему на могилу нужно приносить четное количество цветов
Фото: live24.ru

А вот в Германии девушкам принято дарить именно восемь цветков в букете. В нашем регионе сложилась такая традиция, что четное количество цветов приносят именно на похороны. На самом деле, у этой традиции есть своя история.

История

Исследователи уверены, что традиция класть четное количество цветов на могилу появилась еще в Древней Руси, во времена язычества. Тогда славяне были крепко связаны с природой и стихиями. Они считали, что четные числа символизируют завершенность определенного цикла, в том числе и жизненного. Четные числа были нужны живым, считалось, что они их оберегают. Поэтому и появилась такая традиция дарить четное количество цветов на похороны, а нечетное – на праздники.

Есть еще одна версия. Раньше на могилы клали не просто четное количество цветов, а определенное количество – два цветка. Язычники считали, что один цветок предназначался для покойника, а другой – для его проводника в другой мир. Христиане уже говорили о том, что второй цветок предназначен для ангела-хранителя, который также сопровождает усопшего.

Что говорит церковь

Православная церковь не запрещает приносить на могилу нечетное количество цветов. Представители этой религии говорят, что важно истинное отношение к покойному, а также молитвы, которые произносят за упокой его души. Поэтому ничего не случится, если на могилу человек положит четное количество цветков.

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