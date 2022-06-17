Что нужно делать, чтобы душа умершего обрела покой

Когда умирает родной или близкий человек, его родственники верят, что душа отправляется в другой мир.

Однако не каждая душа способна обрести покой после смерти, и живые могут ей помочь в том, чтобы она нашла свое место в загробном мире.

Благотворительность

На протяжении 40 дней после смерти можно отдавать вещи и еду на благотворительность, подавать милостыню и помогать храму от имени усопшего. Считается, что так живые люди помогают душе совершить больше благородных поступков, которые потом будут рассматриваться на Страшном суде. То, что вы будете делать, может зависеть от интересов умершего. Например, если он любил животных, можно помочь приютам.

Последние желания

Если у покойника была последняя просьба или незавершенные дела, то их обязательно надо выполнить. Дело в том, что пока его родственники или близкие люди не выполнят его последнее желание, его душа не будет спокойна. Это правило также касается проведения похорон – все должно быть так, как просил покойный, если у него были какие-то желания на этот счет.

Если желаний не было, но вы знаете о том, что у него остались незавершенные дела, которые вы могли бы доделать, то лучше помочь ему с этим. Так его душа точно будет спокойна.

Молитвы

Существует множество молитв об упокоении, выбирайте то, что проще произносить для вас. Также молитвы заказывают в церкви, в том числе пишут записки об упокоении людей. Все молитвы считаются обращением к Господу, поэтому таким образом вы можете помочь душе умершего обрести покой. Не стоит забывать и о молитвах, которые должны прозвучать в церкви на третий, девятый и сороковой дни после смерти.