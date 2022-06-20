Как мужские носки помогут в привлечении денег

В древности босые ноги считались признаком безденежья, ведь только состоятельные люди могли позволить себе обувь и носки.

Поэтому сегодня существует много примет, связанных с носками, а также сохранились некоторые магические ритуалы. Для них нужно использовать мужские носки, так как именно мужчины считаются главными добытчиками.

Зарядите носки в Новолуние

Новолуние – идеальное время для того, чтобы пробовать что-то новое. Можно заняться лечебной диетой, спортивными упражнениями, обучением и многим другим. Также в Новолуние стоит проводить некоторые ритуалы, связанные с привлечением денег.

Необходимо взять пару носков и сложить туда бумажные купюры, чтобы их сумма была кратна пяти или десяти. Ночью в Новолуние их нужно положить на подоконник, чтобы они «заряжались». После этого ваш мужчина должен ходить в этих носках на работу, а деньги нельзя тратить первые сутки после ритуала.

Сохраните зарплату в носках

Чтобы деньги с зарплаты не заканчивались быстро, и вы не ожидали новой получки, в первый день положите их в носки и оставьте на ночь. Важно положить деньги в чистые носки, а оставить их нужно на ночь на столе или комоде, ни в коем случае не класть в ящик или в шкаф – они должны быть на открытом пространстве. Если деньги «переночуют» в носках, то вам точно не придется ждать следующей зарплаты, так как средства на жизнь у вас еще будут.

Свяжите носки между собой

Ни в коем случае нельзя хранить носки, заворачивая их друг в друга. Это экономит место, но может задерживать денежную энергию. Носки нужно связывать между собой – таким образом вы помогаете деньгам держаться вместе и привлекаете новые каналы дохода в ваш дом. Этот ритуал работает только с мужскими носками, на женские он не распространяется.