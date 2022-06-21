Признаки того, что вы стали жертвой черной магии

Черная магия может влиять на человека по-разному, но «симптомы» у всех людей схожи между собой.

Дело в том, что первое время вы можете не замечать этого влияния, а потом, когда вы обо всем догадаетесь, будет уже поздно. Поэтому стоит насторожиться при первых подозрениях и попробовать снять влияние черной магии.

Психические заболевания

В первую очередь черная магия влияет на мозг человека так, что он становится подвержен грустным мыслям. Он начинает видеть мир в темных красках, относится ко всему с негативом и не хочет разделять с близкими радостные моменты жизни. Спустя некоторое время у него может развиться депрессия или другие психические заболевания. Самое страшное в этом то, что он не спешит обращаться за помощью к специалисту, так как думает, что у него все в порядке.

Апатия

У тех, кто подвержен влиянию черной магии, появляется апатия и теряется интерес к жизни. Они перестают радоваться своей работе, значимым событиям, забрасывают хобби. Такие люди все реже встречаются с друзьями и выходят из дома, а потом и вовсе замыкаются в себе. Это также очень опасно, так как только близкие люди могут заподозрить что-то неладно и попробовать помочь человеку.

Проблемы со здоровьем

Может ухудшаться не только психологическое, но и физическое состояние человека. После того, как на человека влияет черная магия, у него могут начаться проблемы с самочувствием. Он испытывает необычные симптомы, и ему не могут поставить конкретный диагноз. Он может испытывать недомогание, резко похудеть или потолстеть, появляется бессонница. При этом, традиционная медицина оказывается бессильна перед этими симптомами.

Злость питомцев

Домашние животные всегда лучше чувствуют негативную энергетику, исходящую от человека. Они могут начать остро реагировать на присутствие члена семьи. Кошки начинают шипеть, собаки – рычать и лаять. Домашние животные пугаются людей, ставших жертвой черной магии, и стараются держаться от них подальше.