Традиционная индийская золотая вода: как приготовить и использовать

В Индии распространены различные обряды и ритуалы, которые совершают для привлечения в дом удачи, счастья, здоровья и денег.

Существует множество различных практик, но одной из самых наиболее эффективных в улучшении материального благосостояния считается традиционная золотая вода. Ее настаивают, а потом используют в быту.

Как приготовить золотую воду

Возьмите самую большую кастрюлю, которая у вас есть, и налейте в нее воду так, чтобы она была полностью заполнена. Положите в кастрюлю золотые ювелирные изделия и монеты, сумма которых должна составлять 16. В индийских учениях число 16 считается магическим и привлекающим удачу. Наиболее правильным способом станет, если вы поставите кастрюлю на солнце у окна и будете настаивать на протяжении недели. Однако если солнца нет или надо срочно использовать воду, ее можно просто вскипятить. Поставьте на плиту, доведите до кипения и подождите, пока не выкипит половина кастрюли. После того, как вода остынет, ее можно использовать для дома.

Как использовать золотую воду

Чаще всего золотой водой моют полы или протирают пыль. В воду нельзя добавлять чистящие средства. Для придания аромата можно влить несколько капель эфирного масла апельсина или лимона. Золотой водой можно стирать вещи, которые вы часто надеваете.

Также важно во время уборки сохранять позитивный настрой и представлять, как от вас уходят долги и приходят новые деньги. Можно представить, как вы получаете новую должность или покупаете желаемую вещь.