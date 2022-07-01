Зачем на могилу кладут еловые ветки

После захоронения на могилу принято класть еловые ветки. Как правило, этим занимаются сотрудники кладбища.

Однако не на всех местах захоронения есть такая возможность, поэтому часто родственники покойного сами привозят еловые ветки на могилу.

У этой традиции, как и у многих других, есть своя история. Еще в дохристианские времена еловыми ветками устилали не только могилу, но и дорогу на кладбище. Сейчас кладбища могут располагаться далеко от места, где жил покойный, поэтому еловые ветки используют только на могилах. Существует несколько версий того, зачем это делали наши предки.

Первое предположение гласит, что этот ритуал был связан с тем, что считается, что душа покойного не видит ничего, кроме цветов. Так как первое время душа усопшего находится рядом со своим телом, то дорогу от дома до кладбища устилали цветами и другими растениями. В суровом климате еловые ветки стали оптимальным вариантом, так как их можно было использовать и зимой, и летом. Кроме того, такая «дорога» из растений показывала, в каком доме держат траур.

Другая версия основана на языческих традициях. В древности ель считалась деревом мертвых. В еловых лесах делали кладбища, около домов ель срубали. Также это растение использовали для создания гробов. Именно поэтому ветки тоже использовали в похоронных процессиях. Уже во времена распространения христианства ель стала символом вечной жизни, и теперь с этим деревом в современном мире связаны и радостные события, например Новый год.