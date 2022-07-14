Почему нельзя бросать горсть земли на могилу

В православии существует традиция, согласно которой нужно бросать горсть земли на гроб при захоронении.

Существуют разные версии того, откуда произошла эта традиция, но она появилась еще в Древней Руси до возникновения христианства.

Как появилась традиция

По одной из версий, в древности после сжигания человека, его прах пересыпали в сосуд, а уже в него клали горсть земли. Считалось, что подобный обряд облегчает путь перехода между жизнью и смертью. Потом душа человека вновь возвращалась в свой мир.

Также после похорон язычники бросали горсть земли в усыпальницу. Считалось, что после захоронения она становится целебной и плодородной. Так родственники усопшего извлекали для себя пользу после гибели близкого человека.

Бросание земли на гроб у древних славян заменяло подношения богам, которые делали язычники. Они верили, что, если не соблюдать этот обычай, боги их накажут и не пошлют хороший урожай, что станет сильной проблемой.

Во времена правления большевиков и запрета православной церкви в СССР хоронили без священников. Однако приверженцы религии освящали в церкви землю, а потом кидали ее на гроб. Таким образом люди пытались повторить ритуал отпевания.

Как ее трактуют сейчас

История этого обычая говорит о том, что он произошел от язычества. Некоторые православные традиции также пришли из язычества, но некоторые священники их отвергают. Из-за сильной вражды между представителями язычества и православия, традиции древности воспринимаются как враждебные.

В современности многие люди придают традиции не значение подношения богам. Они верят, что с помощью этого жеста помогают покойнику облегчить загробную жизнь, и кидают горсть земли со словами: «Пусть земля будет пухом». Однако некоторые представители православной церкви призывают отказаться от этой традиции.

Она также существует и в других религиях, но имеет другое значение и происхождение. Например, католики бросают в могилу по цветку – в знак уважения усопшему. Иудеи приносят на могилу платок с землей из Иерусалима, так как верят, что если человек похоронен не на священной земле, то он не сможет воскреснуть после Судного дня.